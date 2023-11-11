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Чемпионат Англии
Борнмут
11.11.2023 19:30 – 56 0 : 0
Ньюкасл
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Англия
11 ноября 2023, 19:28 |
242
0

Будет забивать или ассистировать? Забарный – в старте Борнмута на Ньюкасл

Поединок состоится 11 ноября в 19:30 по Киеву

11 ноября 2023, 19:28 |
242
0
Будет забивать или ассистировать? Забарный – в старте Борнмута на Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

11 ноября состоится матч 12-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Ньюкасл».

Поединок пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный выйдет в стартовом составе команды.

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Илья Забарный Борнмут Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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