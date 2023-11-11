Англия11 ноября 2023, 19:28 |
242
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Будет забивать или ассистировать? Забарный – в старте Борнмута на Ньюкасл
Поединок состоится 11 ноября в 19:30 по Киеву
11 ноября 2023, 19:28 |
242
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11 ноября состоится матч 12-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Ньюкасл».
Поединок пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.
Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный выйдет в стартовом составе команды.
Our team for #BOUNEW 💪 pic.twitter.com/6nPAqmUgrW— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 11, 2023
HOWAY NEWCASTLE! ✊#BOUNEW // #NUFC pic.twitter.com/mCDRZQgFT2— Newcastle United FC (@NUFC) November 11, 2023
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