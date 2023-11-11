Дубль Соланке с голом пяткой, 90 минут Забарного. Борнмут шокировал Ньюкасл

11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Дублем в этом поединке отметился английский форвард Доминик Соланке.

Второй мяч Доминик забил после суматохи в штрафной площади. Англичанин отправил мяч в ворота «сорок» пяткой.

Перед стартом поединка «Ньюкасл» считался явным фаворитом матча.

Сейчас «Борнмут» занимает 17-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 9 очков после 12 туров. У «Ньюкасла» 20 пунктов и 7-я позиция.

АПЛ. 12-й тур. 11 ноября

Борнмут – Ньюкасл – 2:0

Голы: Соланке, 60, 73