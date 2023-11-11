Дубль Соланке с голом пяткой, 90 минут Забарного. Борнмут шокировал Ньюкасл
«Вишни» обыграли «сорок» со счетом 2:0 в 12-м туре АПЛ
11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
Дублем в этом поединке отметился английский форвард Доминик Соланке.
Второй мяч Доминик забил после суматохи в штрафной площади. Англичанин отправил мяч в ворота «сорок» пяткой.
Перед стартом поединка «Ньюкасл» считался явным фаворитом матча.
Сейчас «Борнмут» занимает 17-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 9 очков после 12 туров. У «Ньюкасла» 20 пунктов и 7-я позиция.
АПЛ. 12-й тур. 11 ноября
Борнмут – Ньюкасл – 2:0
Голы: Соланке, 60, 73
WHAT A WIN 🙌 pic.twitter.com/NR9LLyhdVs— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 11, 2023
⏱️ Full-time.#BOUNEW // #NUFC pic.twitter.com/fyerIqcjgj— Newcastle United FC (@NUFC) November 11, 2023
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