Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дубль Соланке с голом пяткой, 90 минут Забарного. Борнмут шокировал Ньюкасл
Чемпионат Англии
Борнмут
11.11.2023 19:30 – FT 2 : 0
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 ноября 2023, 21:31 |
1067
1

Дубль Соланке с голом пяткой, 90 минут Забарного. Борнмут шокировал Ньюкасл

«Вишни» обыграли «сорок» со счетом 2:0 в 12-м туре АПЛ

11 ноября 2023, 21:31 |
1067
1
Дубль Соланке с голом пяткой, 90 минут Забарного. Борнмут шокировал Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября состоялся матч 12-го тура АПЛ между командами «Борнмут» и «Ньюкасл». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Украинский защитник «вишен» Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

Дублем в этом поединке отметился английский форвард Доминик Соланке.

Второй мяч Доминик забил после суматохи в штрафной площади. Англичанин отправил мяч в ворота «сорок» пяткой.

Перед стартом поединка «Ньюкасл» считался явным фаворитом матча.

Сейчас «Борнмут» занимает 17-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 9 очков после 12 туров. У «Ньюкасла» 20 пунктов и 7-я позиция.

АПЛ. 12-й тур. 11 ноября

Борнмут – Ньюкасл – 2:0

Голы: Соланке, 60, 73

По теме:
Кто получил 9.2? Названа оценка Забарного за матч АПЛ Борнмут – Ньюкасл
АРТЕТА: «Зинченко – первый на мяче. Поэтому он забивает, вот что нам нужно»
Первое результативное действие. Известна оценка Русина за матч Сандерленда
Доминик Соланке Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Борнмут Ньюкасл
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Начало матча Полесье – Металлист 1925 отложено из-за воздушной тревоги
Футбол | 11 ноября 2023, 15:17 6
Начало матча Полесье – Металлист 1925 отложено из-за воздушной тревоги
Начало матча Полесье – Металлист 1925 отложено из-за воздушной тревоги

Также до сих пор не начали игру «Оболонь» и «Ворскла»

ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
Футбол | 11 ноября 2023, 18:01 7
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко точно защитник? Украинец оформил феноменальный пас в АПЛ

После первого тайма Арсенал обыгрывает Бернли 1:0

Ворскла – Оболонь – 1:0. Пенальти решил судьбу матча. Видео голов, обзор
Футбол | 11.11.2023, 22:05
Ворскла – Оболонь – 1:0. Пенальти решил судьбу матча. Видео голов, обзор
Ворскла – Оболонь – 1:0. Пенальти решил судьбу матча. Видео голов, обзор
С передачей Цыганкова и голом Довбика. Жирона победила Райо Вальекано
Футбол | 11.11.2023, 16:57
С передачей Цыганкова и голом Довбика. Жирона победила Райо Вальекано
С передачей Цыганкова и голом Довбика. Жирона победила Райо Вальекано
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Другие виды | 11.11.2023, 06:37
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Откровения Луческу, у Зари снова новый тренер, серебро Харлан
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Иван Качура
Браво 👏👍 для перемоги гроші шейхів не потрібні
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
Удачный старт. Украина оформила яркий камбэк и обыграла Венгрию
09.11.2023, 21:31 5
Хоккей
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
Бриггс назвал супертяжа, который мог бы победить любого бойца любой эпохи
10.11.2023, 10:40 10
Бокс
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
ВИДЕО. Довбик с паса Цыганкова сравнял счет в матче против Райо Вальекано
11.11.2023, 15:45 40
Футбол
Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ
Зайдут с черного хода? Шахтер может попасть в основу ЛЧ, если выиграет УПЛ
10.11.2023, 15:30 143
Футбол
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
Разные уровни реализации. Заря в Люблине проиграла Маккаби
09.11.2023, 23:56 50
Футбол
ВИДЕО. Худший пас в истории футбола? Магуайр снова насмешил болельщиков
ВИДЕО. Худший пас в истории футбола? Магуайр снова насмешил болельщиков
09.11.2023, 17:05 2
Футбол
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
Команда первенства района. Тренер Порту жестко прошелся по Шахтеру
11.11.2023, 11:36 23
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не верьте! Никогда не вернусь в страну, которая отняла дом»
10.11.2023, 14:30 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем