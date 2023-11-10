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  4. Франция отказала Украине в экстрадиции владельца Ворсклы
Украина. Премьер лига
10 ноября 2023, 20:14 |
1783
5

Франция отказала Украине в экстрадиции владельца Ворсклы

Константин Жеваго останется во Франции

10 ноября 2023, 20:14 |
1783
5
Франция отказала Украине в экстрадиции владельца Ворсклы
FERREXPO. Константин Жеваго

Французский суд отклонил апелляцию Украины по поводу отказа французской стороны в экстрадиции бизнесмена Константина Жеваго, который является владельцем футбольного клуба «Ворскла».

«Суд пришел к выводу, что государство-заявитель не в состоянии гарантировать, что Жеваго будет судим судом, который может обеспечить фундаментальные процессуальные гарантии и защиту прав защиты», – сказано в вердикте суда.

Жеваго обвиняют в растрате 113 миллионов долларов АО «Банк Финансы и Кредит», которым он когда-то владел.

Напомним, Жеваго объявили в международный розыск, а в декабре прошлого года арестовали во Франции. Позже бизнесмена отпустили под залог, но запретили покидать территорию Франции.

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Константин Жеваго Ворскла Полтава суд экстрадиция
Источник Reuters
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Игорь Нестеренко
Тобто у нас є власник зареєстрованого в Україні клубу, який у міжнародному розшуку і має предстати перед українським судом?  Що за шапіто тут відбувається?🤬
Ответить
+4
Умник
Ворскла переходит в лигу 1.
И уже готовится к дерби с ПСЖ.
Внезапно
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+2
Flying Cat
Якщо кажуть що у Франції немає корупції, то значить її там немає. Дарма ми говоримо про корупцію в Україні. Теж не було б.
Ответить
0
Выталкиватель парашутистов
С его-то деньгами и не жировать во Франции... 
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0
Falko
Така корова нужна самому
Ответить
0
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