Франция отказала Украине в экстрадиции владельца Ворсклы

Французский суд отклонил апелляцию Украины по поводу отказа французской стороны в экстрадиции бизнесмена Константина Жеваго, который является владельцем футбольного клуба «Ворскла».

«Суд пришел к выводу, что государство-заявитель не в состоянии гарантировать, что Жеваго будет судим судом, который может обеспечить фундаментальные процессуальные гарантии и защиту прав защиты», – сказано в вердикте суда.

Жеваго обвиняют в растрате 113 миллионов долларов АО «Банк Финансы и Кредит», которым он когда-то владел.

Напомним, Жеваго объявили в международный розыск, а в декабре прошлого года арестовали во Франции. Позже бизнесмена отпустили под залог, но запретили покидать территорию Франции.