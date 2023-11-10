Франция отказала Украине в экстрадиции владельца Ворсклы
Константин Жеваго останется во Франции
Французский суд отклонил апелляцию Украины по поводу отказа французской стороны в экстрадиции бизнесмена Константина Жеваго, который является владельцем футбольного клуба «Ворскла».
«Суд пришел к выводу, что государство-заявитель не в состоянии гарантировать, что Жеваго будет судим судом, который может обеспечить фундаментальные процессуальные гарантии и защиту прав защиты», – сказано в вердикте суда.
Жеваго обвиняют в растрате 113 миллионов долларов АО «Банк Финансы и Кредит», которым он когда-то владел.
Напомним, Жеваго объявили в международный розыск, а в декабре прошлого года арестовали во Франции. Позже бизнесмена отпустили под залог, но запретили покидать территорию Франции.
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