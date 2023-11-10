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Лига Европы
10 ноября 2023, 01:10 | Обновлено 10 ноября 2023, 01:30
24
0

Славия – Рома – 2:0. Не напрягались перед римским дерби. Видеообзор матча

«Рома» впервые потеряла очки, но вряд ли ей это помешает

10 ноября 2023, 01:10 | Обновлено 10 ноября 2023, 01:30
24
0
Славия – Рома – 2:0. Не напрягались перед римским дерби. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Жозе Моуриньо накануне матча в Праге устроил любимые игры разума против визави из «Лацио» Маурицио Сарри – римское дерби состоится на выходных. А вот настроить свою команду на матч со «Славией» «Особенный», похоже, забыл. Игра проходила с преимуществом чешской команды, которая во втором тайме забила два безответных гола усилиями Юречки и Масопуста.

«Рома» и «Славия» наверняка никому не отдадут первые два места. У них по девять очков, у «Серветта» четыре пункта, а «Шериф» с одним пунктом из борьбы за плей-офф Лиги Европы выпал. Однако судьба первого места для «Ромы» подвисла. В данный момент они уступают «Славии» по разнице мячей, а по личным встречам у конкурентов равенство.

Лига Европы

4-й тур

Группа G

«Славия» «Рома» 2:0

Голы: Юречка, 50 (1:0), Масопуст, 74 (2:0).

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Лига Европы видео голов и обзор Славия Прага Рома Рим
Источник Sport.ua
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