Славия – Рома – 2:0. Не напрягались перед римским дерби. Видеообзор матча

Жозе Моуриньо накануне матча в Праге устроил любимые игры разума против визави из «Лацио» Маурицио Сарри – римское дерби состоится на выходных. А вот настроить свою команду на матч со «Славией» «Особенный», похоже, забыл. Игра проходила с преимуществом чешской команды, которая во втором тайме забила два безответных гола усилиями Юречки и Масопуста.

«Рома» и «Славия» наверняка никому не отдадут первые два места. У них по девять очков, у «Серветта» четыре пункта, а «Шериф» с одним пунктом из борьбы за плей-офф Лиги Европы выпал. Однако судьба первого места для «Ромы» подвисла. В данный момент они уступают «Славии» по разнице мячей, а по личным встречам у конкурентов равенство.

Лига Европы

4-й тур

Группа G

«Славия» – «Рома» – 2:0

Голы: Юречка, 50 (1:0), Масопуст, 74 (2:0).