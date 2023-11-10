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  4. МОУРИНЬО: «Славия заслужила победу, а Рома – поражение»
Лига Европы
10 ноября 2023, 02:19 | Обновлено 10 ноября 2023, 02:27
92
0

МОУРИНЬО: «Славия заслужила победу, а Рома – поражение»

Португалец признал, что соперник был сильнее

10 ноября 2023, 02:19 | Обновлено 10 ноября 2023, 02:27
92
0
МОУРИНЬО: «Славия заслужила победу, а Рома – поражение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо проанализировал матч против «Славии» (0:2) в четвертом туре Лиги Европы.

«Славия» действительно заслужила победу, а мы заслужили поражение. «Славия» играла так же, как и в прошлом матче в Риме. Мы готовились к этому матчу с Залевски на фланге и Эль-Шаарави на позиции нападающего, но это не было причиной, из-за которой «Рома» проиграла», – приводит слова Жозе Моуриньо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что после поражения от «Славии» «Рома» уступила первое место в группе чешской команде по разнице мячей.

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Жозе Моуриньо пресс-конференция Лига Европы Славия Прага Рома Рим
Источник УЕФА
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