МОУРИНЬО: «Славия заслужила победу, а Рома – поражение»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо проанализировал матч против «Славии» (0:2) в четвертом туре Лиги Европы.

«Славия» действительно заслужила победу, а мы заслужили поражение. «Славия» играла так же, как и в прошлом матче в Риме. Мы готовились к этому матчу с Залевски на фланге и Эль-Шаарави на позиции нападающего, но это не было причиной, из-за которой «Рома» проиграла», – приводит слова Жозе Моуриньо официальный сайт УЕФА.

Напомним, что после поражения от «Славии» «Рома» уступила первое место в группе чешской команде по разнице мячей.