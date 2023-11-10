МОУРИНЬО: «Славия заслужила победу, а Рома – поражение»
Португалец признал, что соперник был сильнее
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо проанализировал матч против «Славии» (0:2) в четвертом туре Лиги Европы.
«Славия» действительно заслужила победу, а мы заслужили поражение. «Славия» играла так же, как и в прошлом матче в Риме. Мы готовились к этому матчу с Залевски на фланге и Эль-Шаарави на позиции нападающего, но это не было причиной, из-за которой «Рома» проиграла», – приводит слова Жозе Моуриньо официальный сайт УЕФА.
Напомним, что после поражения от «Славии» «Рома» уступила первое место в группе чешской команде по разнице мячей.
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