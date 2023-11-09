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  4. Жозе МОУРИНЬО: «У меня 26 трофеев, а Сарри не выиграл почти ничего»
Италия
09 ноября 2023, 12:50 |
780
0

Жозе МОУРИНЬО: «У меня 26 трофеев, а Сарри не выиграл почти ничего»

Главный тренер «Ромы» раскритиковал тренера «Лацио»

09 ноября 2023, 12:50 |
780
0
Жозе МОУРИНЬО: «У меня 26 трофеев, а Сарри не выиграл почти ничего»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри накануне матча Серии А против «Ромы», который состоится 12 ноября в 19:00, пожаловался на то, что его команда играет тяжелый поединок Лиги чемпионов, а «волки» играют «товарищеский матч» в Лиге Европы против «Славии».

Реакция главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо не заставила себя ждать:

«Самая важная игра в моей жизни – всегда следующая. И так было с тех пор, как я стал тренером. Я думаю, если кого-то и обидел этот комментарий, то только «Славию», ведь Сарри заявил, что «Славия» – некачественная команда. Я всегда уважаю своих соперников. Может в этом и разница между тренером, который имеет 26 трофеев, и тренером, который не выиграл почти ничего.

Мне бы хотелось услышать официальную реакцию Серии А, ведь это была прямая критика от Маурицио Сарри. Я жду».

Матч «Славия» – «Рома» состоится 9 ноября в 19:45.

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Жозе Моуриньо Маурицио Сарри Рома Рим Лацио Славия Прага Фейеноорд Лига Европы Лига чемпионов Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Get Italian Football News
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