Жозе МОУРИНЬО: «У меня 26 трофеев, а Сарри не выиграл почти ничего»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри накануне матча Серии А против «Ромы», который состоится 12 ноября в 19:00, пожаловался на то, что его команда играет тяжелый поединок Лиги чемпионов, а «волки» играют «товарищеский матч» в Лиге Европы против «Славии».

Реакция главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо не заставила себя ждать:

«Самая важная игра в моей жизни – всегда следующая. И так было с тех пор, как я стал тренером. Я думаю, если кого-то и обидел этот комментарий, то только «Славию», ведь Сарри заявил, что «Славия» – некачественная команда. Я всегда уважаю своих соперников. Может в этом и разница между тренером, который имеет 26 трофеев, и тренером, который не выиграл почти ничего.

Мне бы хотелось услышать официальную реакцию Серии А, ведь это была прямая критика от Маурицио Сарри. Я жду».

Матч «Славия» – «Рома» состоится 9 ноября в 19:45.