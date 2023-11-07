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Лига чемпионов
07 ноября 2023, 22:57 | Обновлено 07 ноября 2023, 23:01
802
2

Шахтер сумел встать в один ряд с Реалом украинца Лунина

Донецкая команда обыграла каталонцев в матче Лиги чемпионов

07 ноября 2023, 22:57 | Обновлено 07 ноября 2023, 23:01
802
2
Шахтер сумел встать в один ряд с Реалом украинца Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine

7 ноября в Гамбурге в матче 4-го тура Лиги чемпионов встретились донецкий «Шахтер» и «Барселона».

Встреча завершилась победой «горняков» со счетом 1:0. На 40-й минуте автором гола в рядах «Шахтера» стал Даниил Сикан.

Для «Барселоны» поражение от «Шахтера» стало вторым во всех турнирах нынешнего сезона. До этого «сине-гранатовые» проиграли 28 октября в поединке Ла Лиги мадридскому «Реалу» (1:2), цвета которого защищает украинец Андрей Лунин.

До фиаско во встрече с «галактикос» «Барселона» со старта сезона имела 10 побед и 3 ничьи. После проигрыша «Реалу» каталонцы обыграли в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» (1:0), а затем уступили «Шахтеру».

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Барселона Шахтер - Барселона Реал Мадрид
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Rzechpospolita
Тільки там Реал зовсім не награв на перемогу, там в нереальній формі Джуд Беллінгем просто нагнув Барселону! А Шахтар виграв по ділу! Да і взагалі останні три тайми проти Барси - Шахта була на висоті!
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+2
AutumnBridge
Лунин стал владельцем Риала и Шахтёр пришёл и стал рядом.    
 Шахтёр сам Реал дважды обыграл в группе.  Мало кто таким может  похвалиться.
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0
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