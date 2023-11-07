Шахтер сумел встать в один ряд с Реалом украинца Лунина

7 ноября в Гамбурге в матче 4-го тура Лиги чемпионов встретились донецкий «Шахтер» и «Барселона».

Встреча завершилась победой «горняков» со счетом 1:0. На 40-й минуте автором гола в рядах «Шахтера» стал Даниил Сикан.

Для «Барселоны» поражение от «Шахтера» стало вторым во всех турнирах нынешнего сезона. До этого «сине-гранатовые» проиграли 28 октября в поединке Ла Лиги мадридскому «Реалу» (1:2), цвета которого защищает украинец Андрей Лунин.

До фиаско во встрече с «галактикос» «Барселона» со старта сезона имела 10 побед и 3 ничьи. После проигрыша «Реалу» каталонцы обыграли в чемпионате Испании «Реал Сосьедад» (1:0), а затем уступили «Шахтеру».