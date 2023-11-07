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07 ноября 2023, 20:14 | Обновлено 07 ноября 2023, 20:19
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Алексей БЕЛИК: «Мы должны бороться до конца»

Тренер юношеской команды «Шахтера» – о поражении от «Барселоны»

07 ноября 2023, 20:14 | Обновлено 07 ноября 2023, 20:19
370
0
Алексей БЕЛИК: «Мы должны бороться до конца»
ФК Шахтер Донецк. Алексей Белик

Главный тренер «Шахтера» U-19 Алексей Белик после матча с «Барселоной» U-19 (0:3) в 4-м туре Юношеской лиги УЕФА поделился своими впечатлениями.

– По итогам двух матчей с «Барселоной» имеем 0:5. Что скажете об этой игре, что не удалось ребятам?
– Счет говорит сам за себя. Я могу сказать, что «Барселона» реализовала свои моменты, а мы – нет. Мы имели прекрасные возможности, когда Антон Дрозд не замкнул дальнюю штангу, моменты со стандартов, в которых мы должны были действовать агрессивно, и во втором тайме после прострелов игроки не доиграли в штрафной соперника. Можно все списывать на удачу или ее отсутствие, у меня ощущение, что мы не сыграли как следует. Возможно, ребята не верят, что можно побеждать «Барселону» и «Порту». Я пытался донести, что сегодня не играют Левандовски, Педри или Гави, а играют такие же ребята, которые пытаются прогрессировать каждый день. По игре могу сказать, что есть ребята, которые в трудные моменты делают все должное, а есть те, кто должен брать на себя ответственность, но этого сегодня не сделал. Пожалуй, это моя вина, потому что я не нашел правильный подход.

– «Барселона» удивила по сравнению с прошлым матчем или все было прогнозируемо?
– Не удивила. Конечно, это высококачественная команда, которая играет с мячом и имеет в распоряжении много талантливых и техничных игроков, у них два или три состава. В этом смысле они нас не удивили, у меня ощущение, что мы могли достичь большего в поединках с «Барселоной» и в группе. Я не дам ребятам опустить руки, мы должны бороться до конца и добывать третью строчку, даже если она ничего не дает. Будут играть те, кто демонстрирует желание и хочет прогрессировать.

– Шансы на выход из группы еще есть?
– Не все зависит от нас. Когда ситуация была в наших руках, мы должны были сыграть решительнее и смелее. Посмотрим, как сыграют наши соперники, но как бы ни сложился матч, это не повод опускать руки, даже если последние две игры не будут иметь турнирного значения, мы не должны уступать «Антверпену» дома или «Порту» на выезде.

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Алексей Белик Юношеская лига УЕФА Шахтер Донецк U-19 Барселона U-19
Источник ФК Шахтер Донецк
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