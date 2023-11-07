Юношеская лига УЕФА. Таблица и сложная ситуация в группе Шахтера

Во вторник в группе H юношеской лиги УЕФА состоялись два матча. «Шахтер» U-19 проиграл «Барселоне» U-19 со счетом 0:3, а «Порту» U-19 обыграл «Антверпен» U-19 с результатом 3:1.

В группе лидирует каталонская команда с 12 очками, которая уже вышла в следующий раунд. «Шахтер» имеет лишь три пункта и на 6 баллов отстает от «Порту», поэтому имеет призрачные шансы пройти дальше.

В следующем матче 28 ноября команда Алексея Белика сыграет против «Антверпена».