Молодежные турниры07 ноября 2023, 19:12 |
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Юношеская лига УЕФА. Таблица и сложная ситуация в группе Шахтера
Два явных фаворита
07 ноября 2023, 19:12 |
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Во вторник в группе H юношеской лиги УЕФА состоялись два матча. «Шахтер» U-19 проиграл «Барселоне» U-19 со счетом 0:3, а «Порту» U-19 обыграл «Антверпен» U-19 с результатом 3:1.
В группе лидирует каталонская команда с 12 очками, которая уже вышла в следующий раунд. «Шахтер» имеет лишь три пункта и на 6 баллов отстает от «Порту», поэтому имеет призрачные шансы пройти дальше.
В следующем матче 28 ноября команда Алексея Белика сыграет против «Антверпена».
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