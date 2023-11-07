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Молодежные турниры
07 ноября 2023, 19:12 |
2513
2

Юношеская лига УЕФА. Таблица и сложная ситуация в группе Шахтера

Два явных фаворита

07 ноября 2023, 19:12 |
2513
2
Юношеская лига УЕФА. Таблица и сложная ситуация в группе Шахтера
ФК Шахтер

Во вторник в группе H юношеской лиги УЕФА состоялись два матча. «Шахтер» U-19 проиграл «Барселоне» U-19 со счетом 0:3, а «Порту» U-19 обыграл «Антверпен» U-19 с результатом 3:1.

В группе лидирует каталонская команда с 12 очками, которая уже вышла в следующий раунд. «Шахтер» имеет лишь три пункта и на 6 баллов отстает от «Порту», поэтому имеет призрачные шансы пройти дальше.

В следующем матче 28 ноября команда Алексея Белика сыграет против «Антверпена».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Владислав Рейский
белик не даром хочет и старых кротов тренировать, угробил бы и их 
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+1
Gargantua
что там сложного?
там все предельно ясно
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