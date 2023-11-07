Украина. Премьер лига07 ноября 2023, 15:36 | Обновлено 07 ноября 2023, 15:48
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Источник: Тобол не вел переговоров с Эдмаром
Эту информацию опроверг генеральный директор казахстанского клуба
07 ноября 2023, 15:36 | Обновлено 07 ноября 2023, 15:48
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43-летний украинский специалист бразильского происхождения Эдмар официально покинул «Металлист 1925.
В последнее время Эдмара связывали с казахским клубом «Тобол», но эту информацию опроверг генеральный директор команды, который сообщил, что никаких переговоров с Эдмаром не проводилось.
Ранее Sport.ua уже сообщал о том, что Эдмар ушел из харьковской команды ради работы за границей.
Интересно, что в ФК «Тобол» играет украинский футболист Евгений Шахов. Ранее «Тобол» с Шаховым выиграл Кубок Казахстана.
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