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Украина. Премьер лига
07 ноября 2023, 15:36 | Обновлено 07 ноября 2023, 15:48
428
0

Источник: Тобол не вел переговоров с Эдмаром

Эту информацию опроверг генеральный директор казахстанского клуба

07 ноября 2023, 15:36 | Обновлено 07 ноября 2023, 15:48
428
0
Источник: Тобол не вел переговоров с Эдмаром
ФК Металлист 1925. Эдмар

43-летний украинский специалист бразильского происхождения Эдмар официально покинул «Металлист 1925.

В последнее время Эдмара связывали с казахским клубом «Тобол», но эту информацию опроверг генеральный директор команды, который сообщил, что никаких переговоров с Эдмаром не проводилось.

Ранее Sport.ua уже сообщал о том, что Эдмар ушел из харьковской команды ради работы за границей.

Интересно, что в ФК «Тобол» играет украинский футболист Евгений Шахов. Ранее «Тобол» с Шаховым выиграл Кубок Казахстана.

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Тобол назначение тренера Эдмар
Источник FanDay
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