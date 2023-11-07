Источник: Тобол не вел переговоров с Эдмаром

43-летний украинский специалист бразильского происхождения Эдмар официально покинул «Металлист 1925.

В последнее время Эдмара связывали с казахским клубом «Тобол», но эту информацию опроверг генеральный директор команды, который сообщил, что никаких переговоров с Эдмаром не проводилось.

Ранее Sport.ua уже сообщал о том, что Эдмар ушел из харьковской команды ради работы за границей.

Интересно, что в ФК «Тобол» играет украинский футболист Евгений Шахов. Ранее «Тобол» с Шаховым выиграл Кубок Казахстана.