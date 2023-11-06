Во Второй лиге вратарь оскорбил бразильского форварда, вспомнив его маму

Во время матча 16-го тура Второй лиги ЮКСА – Локомотив (1:1) произошел скандальный эпизод, зафиксированный судейской бригадой в рапорте.

На 88-й минуте запасной голкипер железнодорожников Михаил Абрамов на английском языке нецензурно оскорбил бразильского легионера хозяев Матеуса, вспомнив его мать.

Резервный арбитр игры Роман Галицын передал информацию главному судье Артему Артеменко, и тот показал Абрамову красную карточку.

Официальное заявление ФК ЮКСА

В ходе поединка 16-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги ЮКСА – Локомотив (1:1) произошел недопустимый для профессионального футбола инцидент.

В конце второго тайма запасной вратарь Локомотива Михаил Абрамов сказал на английском нашему бразильскому хавбеку Матеусу нецензурно непристойные вещи, вспомнив при этом его мать.

Свидетелем этой ситуации стал в том числе резервный арбитр Роман Галицын, передавший информацию главному рефери в поле Артема Артеменко, а тот, в свою очередь, попросил Абрамова покинуть пределы стадиона, показав прямую красную карточку. Этот эпизод зафиксирован судейской бригадой в рапорте.

Кроме того, в компенсированное время, во время празднования гола Локомотива, защитник «железнодорожников» Даниил Сидоренко (номер 3) показал нецензурный жест скамье запасных футбольного клуба ЮКСА, что отчетливо видно на записи видеотрансляции поединка.

Президент футбольного клуба ЮКСА Сергей Лесник подчеркнул: «Я шокирован этим позорным случаем! Футбол – это не просто игра, это – уникальное социальное явление, которое дарит приятные эмоции, радость и веру, воспитывает уважение и характер, дает четкие жизненные ориентиры. Футбольная среда должна объединять общими ценностями, а не разделять нас на язык, вражды и агрессии. Сегодня, когда страна борется с внешним коварным и жестоким врагом, мы не можем позволить таким поступкам делать нас слабыми и уязвимыми».

Футбольный клуб ЮКСА обращается в Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола с просьбой предоставить беспристрастную и объективную оценку этого случая и наказать Михаила Абрамова и Даниила Сидоренко в соответствии с регламентом соревнований.

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Видеообзор матча ЮКСА – Локомотив (1:1)

Видеозапись матча ЮКСА – Локомотив (1:1)