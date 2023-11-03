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Чемпионат Украины
ЮКСА
03.11.2023 12:00 – FT 1 : 1
Локомотив Киев
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Украина. Вторая лига
03 ноября 2023, 21:12 | Обновлено 03 ноября 2023, 21:31
76
0

Киевский Локомотив вдесятером спас ничью в драматичном матче с ЮКСА

Матчем в Киеве на УТК им Банникова начался второй круг во Второй лиге

03 ноября 2023, 21:12 | Обновлено 03 ноября 2023, 21:31
76
0
Киевский Локомотив вдесятером спас ничью в драматичном матче с ЮКСА
ФК ЮКСА

На УТК имени В. Банникова в Киеве матч ЮКСА – Локомотив открыл второй круг Второй лиги чемпионата Украины.

На старте сезона подопечные Николая Цымбала потеряли очки с этим соперником (0:0), так что хозяева не ожидали легкой прогулки.

В первой половине поединка крестоносцы создали отличные моменты, чтобы открыть счет. Однако удары Матеуса и Венди не достигли цели.

В начале второго тайма Матеус вывел черно-белых вперед, вколотив мяч в сетку ворот Локомотива. Однако футболисты ЮКСА не смогли удержать победный счет.

На последней компенсированной минуте железнодорожники, которые доигрывали вдесятером, вырвали ничью усилиями Богдана Козия (1:1).

В 17-м туре чемпионата подопечные Николая Цымбала 10 ноября на выезде сыграют против Кременя-2.

Вторая лига. 16-й тур, 3 ноября

ЮКСА Тарасовка – Локомотив Киев – 1:1

Голы: Матеус, 47 – Козий, 90+5

Видеозапись матча

Турнирная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Козий (Локомотив Киев).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Паглиарини (ЮКСА).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Локомотив Киев ЮКСА Тарасовка стадион УТК им. Банникова
Источник Sport.ua
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