Киевский Локомотив вдесятером спас ничью в драматичном матче с ЮКСА

На УТК имени В. Банникова в Киеве матч ЮКСА – Локомотив открыл второй круг Второй лиги чемпионата Украины.

На старте сезона подопечные Николая Цымбала потеряли очки с этим соперником (0:0), так что хозяева не ожидали легкой прогулки.

В первой половине поединка крестоносцы создали отличные моменты, чтобы открыть счет. Однако удары Матеуса и Венди не достигли цели.

В начале второго тайма Матеус вывел черно-белых вперед, вколотив мяч в сетку ворот Локомотива. Однако футболисты ЮКСА не смогли удержать победный счет.

На последней компенсированной минуте железнодорожники, которые доигрывали вдесятером, вырвали ничью усилиями Богдана Козия (1:1).

В 17-м туре чемпионата подопечные Николая Цымбала 10 ноября на выезде сыграют против Кременя-2.

Вторая лига. 16-й тур, 3 ноября

ЮКСА Тарасовка – Локомотив Киев – 1:1

Голы: Матеус, 47 – Козий, 90+5

Видеозапись матча

Турнирная таблица