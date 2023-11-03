03.11.2023 12:00 – FT 1 : 1
Украина. Вторая лига03 ноября 2023, 15:31 | Обновлено 03 ноября 2023, 16:28
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ЮКСА – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 ноября видеотрансляцию поединка 16-го тура Второй лиги
03 ноября 2023, 15:31 | Обновлено 03 ноября 2023, 16:28
19
0
3 ноября проходит поединок 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчп.
Вторая лига. 16-й тур, 3 ноября
- 12:00. ЮКСА – Локомотив Киев
13:30. ЮКСА – Локомотив Киев
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Козий (Локомотив Киев).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Паглиарини (ЮКСА).
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