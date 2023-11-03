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Чемпионат Украины
ЮКСА
03.11.2023 12:00 – FT 1 : 1
Локомотив Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
03 ноября 2023, 15:31 | Обновлено 03 ноября 2023, 16:28
19
0

ЮКСА – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 ноября видеотрансляцию поединка 16-го тура Второй лиги

03 ноября 2023, 15:31 | Обновлено 03 ноября 2023, 16:28
19
0
ЮКСА – Локомотив Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 ноября проходит поединок 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчп.

Вторая лига. 16-й тур, 3 ноября

  • 12:00. ЮКСА – Локомотив Киев

13:30. ЮКСА – Локомотив Киев

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Козий (Локомотив Киев).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Паглиарини (ЮКСА).
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Источник Sport.ua
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