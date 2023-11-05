Серия А. Феноменальный камбэк Ромы в матче с Лечче

«Рома» совершила впечатляющий камбэк в матче 11-го тура Серии А против «Лечче». Команда Жозе Моуриньо проигрывала 0:1, но забила два гола в компенсированное ко второму тайму время и победила 2:1.

Победный гол на 94-й минуте забил Ромелу Лукаку, который на пятой минуте матча не реализовал пенальти. Это его первый нереализованный пенальти в Серии А – ранее у него было 14 успешных попыток подряд.

Серия А. 11-й тур

Рома – Лечче – 2:1

Голы: Азмун 90+1, Лукаку 90+4 – Альмквист 72

Ранее «Дженоа» Руслана Малиновского проиграла «Кальяри» 1:2.