Серия А. Феноменальный камбэк Ромы в матче с Лечче
Команда Моуриньо вырвала победу на последних минутах
«Рома» совершила впечатляющий камбэк в матче 11-го тура Серии А против «Лечче». Команда Жозе Моуриньо проигрывала 0:1, но забила два гола в компенсированное ко второму тайму время и победила 2:1.
Победный гол на 94-й минуте забил Ромелу Лукаку, который на пятой минуте матча не реализовал пенальти. Это его первый нереализованный пенальти в Серии А – ранее у него было 14 успешных попыток подряд.
Серия А. 11-й тур
Рома – Лечче – 2:1
Голы: Азмун 90+1, Лукаку 90+4 – Альмквист 72
Ранее «Дженоа» Руслана Малиновского проиграла «Кальяри» 1:2.
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