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Чемпионат Италии
Рома
05.11.2023 19:00 – FT 2 : 1
Лечче
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Италия
05 ноября 2023, 21:04 |
780
1

Серия А. Феноменальный камбэк Ромы в матче с Лечче

Команда Моуриньо вырвала победу на последних минутах

05 ноября 2023, 21:04 |
780
1
Серия А. Феноменальный камбэк Ромы в матче с Лечче
Getty Images/Global Images Ukraine

«Рома» совершила впечатляющий камбэк в матче 11-го тура Серии А против «Лечче». Команда Жозе Моуриньо проигрывала 0:1, но забила два гола в компенсированное ко второму тайму время и победила 2:1.

Победный гол на 94-й минуте забил Ромелу Лукаку, который на пятой минуте матча не реализовал пенальти. Это его первый нереализованный пенальти в Серии А – ранее у него было 14 успешных попыток подряд.

Серия А. 11-й тур

Рома – Лечче – 2:1
Голы: Азмун 90+1, Лукаку 90+4 – Альмквист 72

Ранее «Дженоа» Руслана Малиновского проиграла «Кальяри» 1:2.

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Рома Рим Лечче Серия A Ромелу Лукаку
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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То звичайно феноменальний камбек. За рахунку на користь Лечче перестав стежити. Думав уже все. Но римляни дотиснули.
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