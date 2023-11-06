Моуриньо после суперкамбэка: «Мне жаль Лечче, это была сумасшедшая игра»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо был очень эмоционален после матча с «Лечче» (2:1).

«Мы заканчивали игру с пятью нападающими и с Белотти, который играл правого защитника. Ребята действовали экстраординарно, болельщики были невероятны, потому что обычно команда, которая проигрывает дома на последней минуте, не всегда может рассчитывать на такую страстную поддержку. Мне жаль «Лечче», потому что наш соперник провел прекрасный матч.

Я знаю Ромелу лучше, чем кто-либо другой. Лукаку очень чувствительный человек, и когда он не забивает с пенальти, это ранит его до конца матча. Поэтому победный гол на последней минуте – это лучшее, что может быть, поскольку это позволит Ромелу поспать сегодня вечером и потом проснуться с улыбкой.

Это была сумасшедшая игра», – сказал Жозе Моуриньо в эфире DAZN.

Напомним, что до 90-й минуты «Рома» проигрывала в матче с «Лечче», но успела забить два гола. Победный мяч на счету Ромелу Лукаку, который в самом начале игры не реализовал пенальти.