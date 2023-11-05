Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серия А. Дженоа проиграла Кальяри, Малиновский отыграл 84 минуты
Чемпионат Италии
Эллас Верона
05.11.2023 13:30 – FT 1 : 3
Монца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 ноября 2023, 18:17 |
322
0

Серия А. Дженоа проиграла Кальяри, Малиновский отыграл 84 минуты

Украинец отличился только желтой карточкой

05 ноября 2023, 18:17 |
322
0
Серия А. Дженоа проиграла Кальяри, Малиновский отыграл 84 минуты
Getty Images/Global Images Ukraine

«Дженоа» Руслана Малиновского в 11-м туре Серии А на Сардинии проиграла местному «Кальяри» со счетом 1:2. Украинский полузащитник вышел в основе «Дженоа» и провел на поле 84 минуты, после чего был заменен на Калеба Экубана. Малиновский отличился только желтой карточкой на 28-й минуте.

Для «Кальяри» это вторая победа подряд. До этого в девяти матчах команда Клаудио Раньери не выиграла ни разу.

Ранее «Монца» на выезде обыграла «Верону» со счетом 3:1.

Серия А. 11-й тур

Верона – Монца – 1:3
Голы: Фолоруншо 86 – Коломбо 41, 73, Кальдирола 84

Кальяри – Дженоа – 2:1
Голы: Виола 48, Дзаппа 69 – Гудмундссон 51

По теме:
WhoScored: Малиновский – худший из основы Дженоа в матче с Удинезе
Малиновский – в основе. Стали известны составы на матч Кальяри – Дженоа
ВИДЕО. Интер выиграл у Аталанты и оторвался от Милана
Серия A Дженоа Руслан Малиновский Кальяри Верона Монца
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гарри Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги
Футбол | 05 ноября 2023, 05:30 5
Гарри Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги
Гарри Кейн побил исторический рекорд Бундеслиги

Англичанин отрабатывает вложенные в него 100 миллионов

Игрок Манчестер Сити повторил исторический рекорд АПЛ
Футбол | 05 ноября 2023, 05:17 0
Игрок Манчестер Сити повторил исторический рекорд АПЛ
Игрок Манчестер Сити повторил исторический рекорд АПЛ

И это не Эрлинг Холанд

Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Футбол | 04.11.2023, 19:55
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Суперкамбэк и драма! Румыния в серии пенальти выиграла ЧМ по мини-футболу
Не все так плохо? Эрик тен Хаг повторил 118-летний рекорд МЮ
Футбол | 05.11.2023, 18:16
Не все так плохо? Эрик тен Хаг повторил 118-летний рекорд МЮ
Не все так плохо? Эрик тен Хаг повторил 118-летний рекорд МЮ
ЛУЧЕСКУ: «Без такого игрока, как Ярмоленко, тяжело руководить командой»
Футбол | 05.11.2023, 16:02
ЛУЧЕСКУ: «Без такого игрока, как Ярмоленко, тяжело руководить командой»
ЛУЧЕСКУ: «Без такого игрока, как Ярмоленко, тяжело руководить командой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полуфинальный матч Итогового турнира WTA Соболенко – Свентек перенесен
Полуфинальный матч Итогового турнира WTA Соболенко – Свентек перенесен
05.11.2023, 05:35 2
Теннис
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
03.11.2023, 22:35 69
Футбол
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
03.11.2023, 17:59
Бокс
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
04.11.2023, 17:14 1
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 46
Футбол
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
Украинский день в Ла Лиге. Довбик и Цыганков оформили волевую победу Жироны
04.11.2023, 16:56 41
Футбол
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
Свадьба после Олимпийских игр 2024. Магучих выйдет замуж
04.11.2023, 07:36 3
Другие виды
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
04.11.2023, 09:45 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем