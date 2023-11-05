Серия А. Дженоа проиграла Кальяри, Малиновский отыграл 84 минуты

«Дженоа» Руслана Малиновского в 11-м туре Серии А на Сардинии проиграла местному «Кальяри» со счетом 1:2. Украинский полузащитник вышел в основе «Дженоа» и провел на поле 84 минуты, после чего был заменен на Калеба Экубана. Малиновский отличился только желтой карточкой на 28-й минуте.

Для «Кальяри» это вторая победа подряд. До этого в девяти матчах команда Клаудио Раньери не выиграла ни разу.

Ранее «Монца» на выезде обыграла «Верону» со счетом 3:1.

Серия А. 11-й тур

Верона – Монца – 1:3

Голы: Фолоруншо 86 – Коломбо 41, 73, Кальдирола 84

Кальяри – Дженоа – 2:1

Голы: Виола 48, Дзаппа 69 – Гудмундссон 51