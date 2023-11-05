ДЖИЛАРДИНО: «Малиновский сможет многое дать, когда будет в лучшей форме»
Главный тренер «Дженоа» – о поражении от «Кальяри»
Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино прокомментировал поражение от «Кальяри» (1:2) в Серии А.
- Есть горечь и разочарование от результата. После сбалансированного первого тайма матч стал открытым, мы допустили слишком много ошибок и, отыгравшись, должны были сохранять бдительность, чтобы довести дело до победы. Этого не произошло, но в финале были хорошие моменты, в которых мы должны были забивать.
Для нас это все матчи с прямыми соперниками, каждый матч требует жертвы. С этой точки зрения я не могу винить парней. Мы должны расти, чтобы остаться в Серии А, мы должны вносить коррективы. Мы должны начать все сначала и немедленно перевернуть эту страницу. Впереди у нас еще один важный матч, и мы будем к нему готовы.
- Как Вы оцениваете игру Малиновского?
- Сегодня у меня был вынужденный выбор, потому что у Пускаша были судороги после кубковой игры, а у Экубана были проблемы. Мы адаптировали Руслана, который хорошо работал. Малиновский тоже сможет многое дать команде, когда будет в лучшей форме.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Рикошет пришелся ко двору хозяевам поля в трудное время
Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023