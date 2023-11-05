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Италия
05 ноября 2023, 21:19 | Обновлено 05 ноября 2023, 21:24
455
0

ДЖИЛАРДИНО: «Малиновский сможет многое дать, когда будет в лучшей форме»

Главный тренер «Дженоа» – о поражении от «Кальяри»

05 ноября 2023, 21:19 | Обновлено 05 ноября 2023, 21:24
455
0
ДЖИЛАРДИНО: «Малиновский сможет многое дать, когда будет в лучшей форме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино прокомментировал поражение от «Кальяри» (1:2) в Серии А.

- Есть горечь и разочарование от результата. После сбалансированного первого тайма матч стал открытым, мы допустили слишком много ошибок и, отыгравшись, должны были сохранять бдительность, чтобы довести дело до победы. Этого не произошло, но в финале были хорошие моменты, в которых мы должны были забивать.

Для нас это все матчи с прямыми соперниками, каждый матч требует жертвы. С этой точки зрения я не могу винить парней. Мы должны расти, чтобы остаться в Серии А, мы должны вносить коррективы. Мы должны начать все сначала и немедленно перевернуть эту страницу. Впереди у нас еще один важный матч, и мы будем к нему готовы.

- Как Вы оцениваете игру Малиновского?
- Сегодня у меня был вынужденный выбор, потому что у Пускаша были судороги после кубковой игры, а у Экубана были проблемы. Мы адаптировали Руслана, который хорошо работал. Малиновский тоже сможет многое дать команде, когда будет в лучшей форме.

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Альберто Джилардино Дженоа Руслан Малиновский
Источник Calciomercato
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