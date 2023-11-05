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  4. Малиновский – в основе. Стали известны составы на матч Кальяри – Дженоа
Италия
05 ноября 2023, 15:16 |
198
0

Малиновский – в основе. Стали известны составы на матч Кальяри – Дженоа

Матч 11-го тура Серии А начнется в 16:00

05 ноября 2023, 15:16 |
198
0
Малиновский – в основе. Стали известны составы на матч Кальяри – Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 5 ноября, «Кальяри» на своем домашнем стадионе в матче одиннадцатого тура Серии А примет «Дженоа». Начало матча – в 16:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 19-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский хавбек «грифонов» Руслан Малиновский начнет игру в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кальяри»: Скуффет, Ауджелло, Доссена, Хацидиакос, Гольданига, Макумбу, Прати, Янкто, Манкосу, Лувумбу, Ористанио.

«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Драгушин, Де Винтер, Мартин, Стротман, Бадель, Френдруп, Сабелли, Гудмундссон, Малиновский.

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Руслан Малиновский Дженоа Кальяри Серия A стартовые составы чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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