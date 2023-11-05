Малиновский – в основе. Стали известны составы на матч Кальяри – Дженоа
Матч 11-го тура Серии А начнется в 16:00
Сегодня, 5 ноября, «Кальяри» на своем домашнем стадионе в матче одиннадцатого тура Серии А примет «Дженоа». Начало матча – в 16:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 19-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский хавбек «грифонов» Руслан Малиновский начнет игру в основном составе.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Кальяри»: Скуффет, Ауджелло, Доссена, Хацидиакос, Гольданига, Макумбу, Прати, Янкто, Манкосу, Лувумбу, Ористанио.
«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Драгушин, Де Винтер, Мартин, Стротман, Бадель, Френдруп, Сабелли, Гудмундссон, Малиновский.
Così in campo per #CagliariGenoa 👇🏼 pic.twitter.com/JfdPLCSBWP— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) November 5, 2023
⤵️ STARTING XI #CagliariGenoa 🔴🔵 pic.twitter.com/nFDepBI1wi— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 5, 2023
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