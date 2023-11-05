Малиновский – в основе. Стали известны составы на матч Кальяри – Дженоа

Сегодня, 5 ноября, «Кальяри» на своем домашнем стадионе в матче одиннадцатого тура Серии А примет «Дженоа». Начало матча – в 16:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 19-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский хавбек «грифонов» Руслан Малиновский начнет игру в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кальяри»: Скуффет, Ауджелло, Доссена, Хацидиакос, Гольданига, Макумбу, Прати, Янкто, Манкосу, Лувумбу, Ористанио.

«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Драгушин, Де Винтер, Мартин, Стротман, Бадель, Френдруп, Сабелли, Гудмундссон, Малиновский.