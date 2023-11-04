04.11.2023 17:00 – FT 6 : 1
Англия04 ноября 2023, 20:05 | Обновлено 04 ноября 2023, 20:14
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Сити – Борнмут – 6:1. Самое большое поражение Забарного. Видео голов, обзор
Смотрите обзор матча 11-го тура АПЛ
04 ноября 2023, 20:05 | Обновлено 04 ноября 2023, 20:14
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4 ноября прошли матчи 11-го тура АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» 6:1. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный потерпел самое большое поражение за время выступлений за «Борнмут».
АПЛ. 11-й тур. 4 ноября
Манчестер Сити – Борнмут – 6:1
Голы: Доку, 30, Силва, 33, 84, Аканжи, 37, Фоден, 64, Аке, 88 – Синистерра, 74
Видеообзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Манчестер Сити).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Борнмут).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Аканджи (Манчестер Сити).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
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