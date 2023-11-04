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  4. Сити – Борнмут – 6:1. Самое большое поражение Забарного. Видео голов, обзор
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Манчестер Сити
04.11.2023 17:00 – FT 6 : 1
Борнмут
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Англия
04 ноября 2023, 20:05 | Обновлено 04 ноября 2023, 20:14
386
0

Сити – Борнмут – 6:1. Самое большое поражение Забарного. Видео голов, обзор

Смотрите обзор матча 11-го тура АПЛ

04 ноября 2023, 20:05 | Обновлено 04 ноября 2023, 20:14
386
0
Сити – Борнмут – 6:1. Самое большое поражение Забарного. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Сити – Борнмут

4 ноября прошли матчи 11-го тура АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Борнмут» 6:1. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный потерпел самое большое поражение за время выступлений за «Борнмут».

АПЛ. 11-й тур. 4 ноября

Манчестер Сити – Борнмут – 6:1
Голы: Доку, 30, Силва, 33, 84, Аканжи, 37, Фоден, 64, Аке, 88 – Синистерра, 74

Видеообзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Натан Эйк (Манчестер Сити).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Борнмут).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Мануэль Аканджи (Манчестер Сити).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Манчестер Сити).
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Илья Забарный видео голов и обзор Манчестер Сити Борнмут
Источник Sport.ua
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