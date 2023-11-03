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Англия03 ноября 2023, 20:26 | Обновлено 03 ноября 2023, 20:27
238
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Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 ноября в 17:00 по Киеву матч АПЛ
03 ноября 2023, 20:26 | Обновлено 03 ноября 2023, 20:27
238
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4 ноября на стадионе «Сити оф Манчестер» пройдет матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.
«Горожане» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимают третье место в турнирной таблице АПЛ с 24 очками. «Борнмут» идет 17 с шестью баллами.
В прямом эфире поединок «Манчестер Сити» – «Борнмут» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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