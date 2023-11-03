Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
04.11.2023 17:00 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 ноября 2023, 20:26 | Обновлено 03 ноября 2023, 20:27
238
0

Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 ноября в 17:00 по Киеву матч АПЛ

03 ноября 2023, 20:26 | Обновлено 03 ноября 2023, 20:27
238
0
Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Забарный (слева)

4 ноября на стадионе «Сити оф Манчестер» пройдет матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

«Горожане» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимают третье место в турнирной таблице АПЛ с 24 очками. «Борнмут» идет 17 с шестью баллами.

В прямом эфире поединок «Манчестер Сити» – «Борнмут» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
ВИДЕО. Мудрик – автор лучшего гола Челси в октябре
Зинченко рассказал, чем больше всего гордится в жизни
Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Манчестер Сити Борнмут
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
Футбол | 03 ноября 2023, 19:15 98
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу подал в отставку с поста тренера Динамо

Наставник объявил об уходе

Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Футбол | 03 ноября 2023, 14:25 27
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?

Валерий Василенко – о грядущем отечественном класико

Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
Футбол | 03.11.2023, 06:15
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
Луческу в Украине. Наставник выиграл с Шахтером и Динамо 25 трофеев
Футбол | 03.11.2023, 20:06
Луческу в Украине. Наставник выиграл с Шахтером и Динамо 25 трофеев
Луческу в Украине. Наставник выиграл с Шахтером и Динамо 25 трофеев
Суркис не комментировал уход Луческу, уехав со стадиона после Классического
Футбол | 03.11.2023, 19:46
Суркис не комментировал уход Луческу, уехав со стадиона после Классического
Суркис не комментировал уход Луческу, уехав со стадиона после Классического
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
03.11.2023, 13:07 3
Футбол
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
Джокович чуть не проиграл. Определены пары 1/4 финала на Мастерсе в Париже
03.11.2023, 05:25 4
Теннис
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
02.11.2023, 17:21 3
Футбол
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
01.11.2023, 22:36 34
Теннис
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
01.11.2023, 20:12 23
Футбол
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
02.11.2023, 06:36 23
Теннис
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
02.11.2023, 13:28 55
Война
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
Не Марадона, не Месси, Роналду вообще нет. Назван лучший игрок в истории ЧМ
02.11.2023, 22:29 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем