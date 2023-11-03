4 ноября на стадионе «Сити оф Манчестер» пройдет матч 11-го тура Английской премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом».

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Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

«Горожане» после десяти сыгранных туров в английском чемпионате занимают третье место в турнирной таблице АПЛ с 24 очками. «Борнмут» идет 17 с шестью баллами.

В прямом эфире поединок «Манчестер Сити» – «Борнмут» покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Манчестер Сити – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция