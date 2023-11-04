4 ноября на «Этихаде» пройдет матч 11-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Борнмутом». Старт поединка намечен на 17:00 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Команда оказывается в необычной ситуации. Она не может превзойти результаты предыдущего футбольного года, максимум - повторить их. Правда, получилось прибавить новый для себя трофей, выиграв Суперкубок УЕФА, по принципу мелочь, а приятно. В новом розыгрыше Лиги чемпионов действующий победитель начал с побед, и, во многом, уже снял вопросы о выходе в плей-офф (их, впрочем, особенно и не было). А вот на внутренней арене определенные проблемы были. Ладно вылет из Кубка Лиги - достаточно посмотреть на состав, выставленный против Ньюкасла. Не было мотивации и на Суперкубок, проигранный по пенальти Арсеналу. Но в АПЛ уступили не только канонирам, но и Вулверхэмптону. Дерби с Манчестер Юнайтед зато закончили уверенными 3-0.

Борнмут

Клуб пошел по популярному сейчас на Туманном Альбионе пути, ориентируясь то ли как раз на Сити, то ли на Астон Виллу. В любом случае, летом появился новый менеджер, из Испании - пригласили Андони Ираолу. Баск и правда отлично себя проявил во главе Райо Вальекано. Но в Англии он акклиматизироваться долго не сумел. Его новые подопечные выигрывали только в рамках Кубка Лиги, и то у противников уровня Суонси и Сток Сити. А вот Ливерпуль, при всех своих оговорках, тут выиграл 2-1. В АПЛ же максимум брали очки через ничьи. Да, не проиграли при этом Вест Хэму с Челси, но львиная часть матчей проигрывалась. И только в прошлом туре с Бернли удалось добиться долгожданной победы.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне и при Паркере, и уже с О'Нилом вишенки проигрывали чемпиону, пропуская по 4 гола за матч.

Прогноз

Букмекерские конторы понимают, что силы сторон несоизмеримы, и нужно ждать победы гранда. Ставим на то, что Сити поединок с аутсайдером сможет выиграть при форе -2,5 забитых голов (коэффициент - 1,86).