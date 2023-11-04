Первая лига. Победы Подолья и Буковины, поражение Диназа
«Металлист» не удержал преимущество в игре с командой из Черновцов
4 ноября состоялись три поединка 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
«Буковина» вырвала победу над «Металлистом» в конце матча, героем встречи стал Василий Палагнюк.
«Горняк-Спорт» забил два безответных гола в матче с «Диназом». Команда из Вышгорода с 65-й минуты играла в меньшинстве.
«Подолье» в домашних стенах уверенно обыграло «Хуст».
Первая лига. 15-й тур
«Металлист» – «Буковина» – 2:3
Голы: Рязанцев (30), Исаенко (51) – Фарасеенко (19), Палагнюк (пенальти 83, 84)
Удаление: Прокопчук (90+5) – «Буковина»
«Горняк-Спорт» – «Диназ» Вышгород – 2:0
Голы: Посевкин (7), Подрезан (82)
Удаление: Шевченко (65) – «Диназ»
«Подолье» – «Хуст» – 4:1
Голы: Войтиховский (5), Задоя (23), Боженар (53), Прихна (62) – Иванов (90).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горняки» хотят получить за центрального полузащитника солидную сумму отступных
Вместо Луческу назначен Шовковский