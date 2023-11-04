Первая лига. Победы Подолья и Буковины, поражение Диназа

4 ноября состоялись три поединка 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

«Буковина» вырвала победу над «Металлистом» в конце матча, героем встречи стал Василий Палагнюк.

«Горняк-Спорт» забил два безответных гола в матче с «Диназом». Команда из Вышгорода с 65-й минуты играла в меньшинстве.

«Подолье» в домашних стенах уверенно обыграло «Хуст».

Первая лига. 15-й тур

«Металлист» – «Буковина» – 2:3

Голы: Рязанцев (30), Исаенко (51) – Фарасеенко (19), Палагнюк (пенальти 83, 84)

Удаление: Прокопчук (90+5) – «Буковина»

«Горняк-Спорт» – «Диназ» Вышгород – 2:0

Голы: Посевкин (7), Подрезан (82)

Удаление: Шевченко (65) – «Диназ»

«Подолье» – «Хуст» – 4:1

Голы: Войтиховский (5), Задоя (23), Боженар (53), Прихна (62) – Иванов (90).

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