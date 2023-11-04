Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Победы Подолья и Буковины, поражение Диназа
Чемпионат Украины
Подолье
04.11.2023 15:35 – FT 4 : 1
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
04 ноября 2023, 17:55 | Обновлено 04 ноября 2023, 19:08
223
0

Первая лига. Победы Подолья и Буковины, поражение Диназа

«Металлист» не удержал преимущество в игре с командой из Черновцов

04 ноября 2023, 17:55 | Обновлено 04 ноября 2023, 19:08
223
0
Первая лига. Победы Подолья и Буковины, поражение Диназа
ФК Подолье Хмельницкий

4 ноября состоялись три поединка 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

«Буковина» вырвала победу над «Металлистом» в конце матча, героем встречи стал Василий Палагнюк.

«Горняк-Спорт» забил два безответных гола в матче с «Диназом». Команда из Вышгорода с 65-й минуты играла в меньшинстве.

«Подолье» в домашних стенах уверенно обыграло «Хуст».

Первая лига. 15-й тур

«Металлист» – «Буковина» – 2:3
Голы: Рязанцев (30), Исаенко (51) – Фарасеенко (19), Палагнюк (пенальти 83, 84)
Удаление: Прокопчук (90+5) – «Буковина»

«Горняк-Спорт» – «Диназ» Вышгород – 2:0
Голы: Посевкин (7), Подрезан (82)
Удаление: Шевченко (65) – «Диназ»

«Подолье» – «Хуст» – 4:1
Голы: Войтиховский (5), Задоя (23), Боженар (53), Прихна (62) – Иванов (90).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
ЛНЗ – Колос – 1:1. Команды поделили очки. Видео голов и обзор матча
Олег ДУЛУБ: «Мы расстроены, что не удалось победить»
Ярослав ВИШНЯК: «Во втором тайме играли на победу»
Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Горняк-Спорт Первая лига Украины Металлист Харьков Буковина Черновцы Ингулец Подолье Хмельницкий Диназ Вышгород Эпицентр Каменец-Подольский Хуст
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Футбол | 04 ноября 2023, 14:53 19
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова
Шахтер озадачил Ювентус ценником на Судакова

«Горняки» хотят получить за центрального полузащитника солидную сумму отступных

Игорь СУРКИС: «У Луческу был полный кредит доверия. Мы были готовы ждать»
Футбол | 04 ноября 2023, 12:40 19
Игорь СУРКИС: «У Луческу был полный кредит доверия. Мы были готовы ждать»
Игорь СУРКИС: «У Луческу был полный кредит доверия. Мы были готовы ждать»

Вместо Луческу назначен Шовковский

ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Футбол | 04.11.2023, 12:20
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Шовковский заменил Мирчу Луческу в Динамо
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Футбол | 04.11.2023, 09:45
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Сергей РЕБРОВ: «Говорили, что шансов в отборе Евро-2024 у Украины нет»
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Футбол | 04.11.2023, 17:14
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Осасуна – Жирона – 2:4. Мегаматч Довбика и Цыганкова. Видеообзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 46
Футбол
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
Усик признался, что сказал Фьюри во время битвы взглядов после боя с Нганну
03.11.2023, 17:59
Бокс
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
02.11.2023, 19:15 15
Футбол
Динамо – Шахтер – 0:1. Пушич обыграл Луческу в Классическом. Видео гола
Динамо – Шахтер – 0:1. Пушич обыграл Луческу в Классическом. Видео гола
03.11.2023, 19:05
Футбол
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
02.11.2023, 17:21 4
Футбол
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
03.11.2023, 10:16 8
Футбол
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
03.11.2023, 13:07 5
Футбол
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
03.11.2023, 18:58 225
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем