Украина. Первая лига04 ноября 2023, 22:20 |
2047
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ВИДЕО. Зидан-стайл. Шевченко из Первой лиги ударил арбитра головой в грудь
Форвард «Диназа» Вячеслав Шевченко был удален с поля в матче против «Горняк-Спорт»
04 ноября 2023, 22:20 |
2047
6
4 ноября состоялся матч 15-го тура Первой лиги Украины между клубами «Горняк-Спорт» и «Диназ» Вышгород. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
На 66-й минуте с поля был удален 38-летний форвард гостей Вячеслав Шевченко.
После того, как арбитр подбежал к игроку и показал ему красную карточку, Шевченко решил ударить рефери головой в грудь.
ВИДЕО. Зидан-стайл. Шевченко из Первой лиги ударил арбитра головой в грудь
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Комментарии 6
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Зідан лайт.А чому не посилання на телеграм? Якось не звично, що можна подивитись відео.
Пів року відпочинку цей хлопак собі заробив.
Показать Скрыть 1 ответ
Первый пошел.... Скоро должны и в ПЛ начаться разборки с продажными арбитрами, 100%....
Скоро итальяшку так п... будут)
С нашим судейством скоро так и будет.
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