4 ноября состоялся матч 15-го тура Первой лиги Украины между клубами «Горняк-Спорт» и «Диназ» Вышгород. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 66-й минуте с поля был удален 38-летний форвард гостей Вячеслав Шевченко.

После того, как арбитр подбежал к игроку и показал ему красную карточку, Шевченко решил ударить рефери головой в грудь.

ВИДЕО. Зидан-стайл. Шевченко из Первой лиги ударил арбитра головой в грудь