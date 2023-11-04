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  4. ВИДЕО. Зидан-стайл. Шевченко из Первой лиги ударил арбитра головой в грудь
Украина. Первая лига
04 ноября 2023, 22:20 |
2047
6

ВИДЕО. Зидан-стайл. Шевченко из Первой лиги ударил арбитра головой в грудь

Форвард «Диназа» Вячеслав Шевченко был удален с поля в матче против «Горняк-Спорт»

04 ноября 2023, 22:20 |
2047
6
ВИДЕО. Зидан-стайл. Шевченко из Первой лиги ударил арбитра головой в грудь

4 ноября состоялся матч 15-го тура Первой лиги Украины между клубами «Горняк-Спорт» и «Диназ» Вышгород. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 66-й минуте с поля был удален 38-летний форвард гостей Вячеслав Шевченко.

После того, как арбитр подбежал к игроку и показал ему красную карточку, Шевченко решил ударить рефери головой в грудь.

ВИДЕО. Зидан-стайл. Шевченко из Первой лиги ударил арбитра головой в грудь

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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PETP0
Зідан лайт.А чому не посилання на телеграм? Якось не звично, що можна подивитись відео.
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+10
Иван Качура
Пів року відпочинку цей хлопак собі заробив.
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+2
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Выталкиватель парашутистов
Первый пошел.... Скоро должны и в ПЛ начаться разборки с продажными арбитрами, 100%....
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0
ZANREGENT1993
Скоро итальяшку так п... будут)
Ответить
0
Sashko57
С нашим судейством скоро так и будет.
Ответить
-3
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