Первая лига. Матчи 15-го тура, 4 ноября. Смотреть онлайн. LIVE

4 ноября проходят поединки 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Из-за длительной воздушной тревоги (с 12:35 до 15:15) первые два матча были приостановлены, а последние три поединка начались в 15:30.

Первая лига. 15-й тур, 4 ноября

12:00. Металлист – Буковина

12:30. Горняк-Спорт – Диназ Вышгород

13:00. Эпицентр – Карпаты Львов

13:30. Металлург Запорожье – Ингулец

14:00. Подолье – Хуст

Турнирная таблица

12:00. Металлист – Буковина

12:30. Горняк-Спорт – Диназ Вышгород

13:00. Эпицентр – Карпаты Львов

13:30. Металлург Запорожье – Ингулец

14:00. Подолье – Хуст