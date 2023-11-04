Украина. Первая лига04 ноября 2023, 15:15 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:37
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Первая лига. Матчи 15-го тура, 4 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 4 ноября видеотрансляцию поединков 15-го тура Первой лиги
04 ноября 2023, 15:15 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:37
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4 ноября проходят поединки 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Из-за длительной воздушной тревоги (с 12:35 до 15:15) первые два матча были приостановлены, а последние три поединка начались в 15:30.
Первая лига. 15-й тур, 4 ноября
- 12:00. Металлист – Буковина
- 12:30. Горняк-Спорт – Диназ Вышгород
- 13:00. Эпицентр – Карпаты Львов
- 13:30. Металлург Запорожье – Ингулец
- 14:00. Подолье – Хуст
Турнирная таблица
12:00. Металлист – Буковина
12:30. Горняк-Спорт – Диназ Вышгород
13:00. Эпицентр – Карпаты Львов
13:30. Металлург Запорожье – Ингулец
14:00. Подолье – Хуст
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Задоя (Подолье).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Войтиховский (Подолье).
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