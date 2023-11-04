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Чемпионат Украины
Подолье
04.11.2023 15:35 – 37 2 : 0
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
04 ноября 2023, 15:15 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:37
1198
0

Первая лига. Матчи 15-го тура, 4 ноября. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 4 ноября видеотрансляцию поединков 15-го тура Первой лиги

04 ноября 2023, 15:15 | Обновлено 04 ноября 2023, 15:37
1198
0
Первая лига. Матчи 15-го тура, 4 ноября. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Подолье

4 ноября проходят поединки 15-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Из-за длительной воздушной тревоги (с 12:35 до 15:15) первые два матча были приостановлены, а последние три поединка начались в 15:30.

Первая лига. 15-й тур, 4 ноября

  • 12:00. Металлист – Буковина
  • 12:30. Горняк-Спорт – Диназ Вышгород
  • 13:00. Эпицентр – Карпаты Львов
  • 13:30. Металлург Запорожье – Ингулец
  • 14:00. Подолье – Хуст

Турнирная таблица

12:00. Металлист – Буковина

12:30. Горняк-Спорт – Диназ Вышгород

13:00. Эпицентр – Карпаты Львов

13:30. Металлург Запорожье – Ингулец

14:00. Подолье – Хуст

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Задоя (Подолье).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Войтиховский (Подолье).
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Источник Sport.ua
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