Александр КАРАВАЕВ: «Про отставку Луческу сказал нам после матча»

Полузащитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал поединок против донецкого «Шахтера» (0:1), а также рассказал о реакции футболистов на отставку Мирчи Луческу:

– Досадно, что Луческу подал в отставку именно в таких обстоятельствах, когда мы проиграли. Он очень хотел доиграть этот чемпионат, выиграть его, были большие цели и планы, но не получилось. Повторюсь, это очень досадно, ведь до этого были хорошие времена, мы и в Лиге чемпионов играли, и чемпионами становились, и Кубок, и Суперкубок. Кроме того, многие молодые люди перешли играть в другие чемпионаты – от этого выиграл и клуб, и игроки. Сейчас у нас тоже много молодежи на перспективу, чтобы в будущем этих ребят тоже подать.

– Вы узнали об отставке Луческу уже после игры, предупреждал ли он перед матчем, что в случае поражения пойдет?

– Уже после матча. Когда мы вошли в раздевалку, он сказал нам об этом. Завтра у нас будет сбор команды, потом тренировка. Когда мы соберемся командой, нам все скажут по поводу нового наставника.

– На игру с «Шахтером» настраивались как-то особенно?

– Нет, как на обычную игру. Когда «Динамо» играет с «Шахтером», особо настраиваться не нужно, потому что и так все понимают, какой это матч. Нам многое удавалось и в первом тайме, и во втором, но пропустили досадный гол. У нас было множество моментов, но подвела реализация. Стоило упустить один момент, как нам забили – это очень досадно.

– Что именно произошло в том моменте?

– Мы, вроде бы все делали компактно в обороне, так же, как отрабатывали в первом тайме, но каким-то образом прошла разрезная передача, вбежал Александр Зубков и завершил тот эпизод, еще и ног вышло. Еще раз скажу, что такие обстоятельства и ситуации очень досадные.

– После двух поражений была ничья с «Колосом», и казалось, что все налаживается. Что-то пошло не так ли?

– Мы каждый раз делаем разбор игр, вроде бы все правильно выполняем: и играем, и создаем моменты, но подводит реализация. А в обороне проскакивает какая ошибка – и мы пропускаем голы. Это, конечно, подрывает моральный дух, но не остается ничего другого, кроме того, чтобы работать дальше и делать выводы. Впереди еще много матчей, у них нужно не повторять ошибки и «подтягивать» реализацию.

– Какие перспективы для «Динамо» в турнирной таблице после этого поражения?

– Мы все понимаем, все игроки профессионалы, потому знают, что делать. Теперь будем готовиться к следующей игре, чтобы реабилитироваться и прервать темную полосу безвыигрышных матчей. У нас все для этого есть, нужно готовиться к следующим поединкам.

– Впервые с капитанской повязкой вышел на поле Владимир Бражко, как это событие восприняли в команде, поздравили ли его?

– Да, это произошло еще перед разминкой, все уже были настроены, поэтому, конечно, все ребята его поддержали – это положительный момент для Браги, для него это событие будет еще большим стимулом, ведь он получил капитанскую повязку в таком молодом возрасте. еще и в столь важном матче.

– Как он справился?

– Он хорошо со всем справился, потому молодец.