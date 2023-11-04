Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр КАРАВАЕВ: «Про отставку Луческу сказал нам после матча»
Украина. Премьер лига
04 ноября 2023, 01:40 | Обновлено 04 ноября 2023, 01:45
203
0

Александр КАРАВАЕВ: «Про отставку Луческу сказал нам после матча»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал поединок против «Шахтера»

04 ноября 2023, 01:40 | Обновлено 04 ноября 2023, 01:45
203
0
Александр КАРАВАЕВ: «Про отставку Луческу сказал нам после матча»
ФК Динамо. Александр Караваев

Полузащитник «Динамо» Александр Караваев прокомментировал поединок против донецкого «Шахтера» (0:1), а также рассказал о реакции футболистов на отставку Мирчи Луческу:

– Досадно, что Луческу подал в отставку именно в таких обстоятельствах, когда мы проиграли. Он очень хотел доиграть этот чемпионат, выиграть его, были большие цели и планы, но не получилось. Повторюсь, это очень досадно, ведь до этого были хорошие времена, мы и в Лиге чемпионов играли, и чемпионами становились, и Кубок, и Суперкубок. Кроме того, многие молодые люди перешли играть в другие чемпионаты – от этого выиграл и клуб, и игроки. Сейчас у нас тоже много молодежи на перспективу, чтобы в будущем этих ребят тоже подать.

– Вы узнали об отставке Луческу уже после игры, предупреждал ли он перед матчем, что в случае поражения пойдет?

– Уже после матча. Когда мы вошли в раздевалку, он сказал нам об этом. Завтра у нас будет сбор команды, потом тренировка. Когда мы соберемся командой, нам все скажут по поводу нового наставника.

– На игру с «Шахтером» настраивались как-то особенно?

– Нет, как на обычную игру. Когда «Динамо» играет с «Шахтером», особо настраиваться не нужно, потому что и так все понимают, какой это матч. Нам многое удавалось и в первом тайме, и во втором, но пропустили досадный гол. У нас было множество моментов, но подвела реализация. Стоило упустить один момент, как нам забили – это очень досадно.

– Что именно произошло в том моменте?

– Мы, вроде бы все делали компактно в обороне, так же, как отрабатывали в первом тайме, но каким-то образом прошла разрезная передача, вбежал Александр Зубков и завершил тот эпизод, еще и ног вышло. Еще раз скажу, что такие обстоятельства и ситуации очень досадные.

– После двух поражений была ничья с «Колосом», и казалось, что все налаживается. Что-то пошло не так ли?

– Мы каждый раз делаем разбор игр, вроде бы все правильно выполняем: и играем, и создаем моменты, но подводит реализация. А в обороне проскакивает какая ошибка – и мы пропускаем голы. Это, конечно, подрывает моральный дух, но не остается ничего другого, кроме того, чтобы работать дальше и делать выводы. Впереди еще много матчей, у них нужно не повторять ошибки и «подтягивать» реализацию.

– Какие перспективы для «Динамо» в турнирной таблице после этого поражения?

– Мы все понимаем, все игроки профессионалы, потому знают, что делать. Теперь будем готовиться к следующей игре, чтобы реабилитироваться и прервать темную полосу безвыигрышных матчей. У нас все для этого есть, нужно готовиться к следующим поединкам.

– Впервые с капитанской повязкой вышел на поле Владимир Бражко, как это событие восприняли в команде, поздравили ли его?

– Да, это произошло еще перед разминкой, все уже были настроены, поэтому, конечно, все ребята его поддержали – это положительный момент для Браги, для него это событие будет еще большим стимулом, ведь он получил капитанскую повязку в таком молодом возрасте. еще и в столь важном матче.

– Как он справился?

– Он хорошо со всем справился, потому молодец.

По теме:
Ефим КОНОПЛЯ: «Все, что пишут в интернете о Пушиче, – правда»
Роман САЛЕНКО: «Меня в Динамо поддерживает отец. Это приятно и важно»
ЛНЗ – Колос. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Мирча Луческу Украинская Премьер-лига Александр Караваев Динамо - Шахтер отставка
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 03 ноября 2023, 09:05 5
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023

Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Футбол | 03 ноября 2023, 03:25 0
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу

В полуфиналах сыграют: Румыния – Венгрия, Казахстан – Азербайджан

Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Футбол | 03.11.2023, 12:46
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
Не Марадона и не Месси. Папа римский удивил при выборе лучшего футболиста
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
Футбол | 03.11.2023, 18:58
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
От противного. Шахтер оставил за собой поединок против Динамо
Мбаппе гениально пропустил мяч. ПСЖ разгромил Монпелье и вышел в лидеры
Футбол | 04.11.2023, 00:15
Мбаппе гениально пропустил мяч. ПСЖ разгромил Монпелье и вышел в лидеры
Мбаппе гениально пропустил мяч. ПСЖ разгромил Монпелье и вышел в лидеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
02.11.2023, 19:15 14
Футбол
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
02.11.2023, 06:05 2
Футбол
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
02.11.2023, 14:29 2
Бокс
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
02.11.2023, 15:38 5
Футбол
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
03.11.2023, 14:25 27
Футбол
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
02.11.2023, 13:10 10
Хоккей
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «15 лет отдал футболу Украины. Я решил завершить карьеру»
03.11.2023, 19:22 43
Футбол
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
02.11.2023, 01:46 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем