Источник: Луческу опередил свое увольнение
Румынский специалист не хотел быть уволенным
3 ноября наставник «Динамо» Мирча Луческу после матча с «Шахтером» (0:1) в 13-м туре УПЛ объявил об уходе с занимаемого поста.
В ток-шоу «ТаТоТаке» сообщили, что сразу после матча румынский специалист объявил о своей отставке по собственной инициативе. На этот шаг он пошел, так как знал, что неизбежно его увольнение из «Динамо».
«Была не то чтобы договоренность, а понимание, что этот матч будет для него решающим. Только положительный результат может продлить его пребывание в «Динамо». [Поэтому], ему не хотелось быть уволенным со своей последней работы», – заявили в «ТаТоТаке».
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