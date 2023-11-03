Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Луческу опередил свое увольнение
Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 23:03 | Обновлено 03 ноября 2023, 23:08
606
1

Источник: Луческу опередил свое увольнение

Румынский специалист не хотел быть уволенным

03 ноября 2023, 23:03 | Обновлено 03 ноября 2023, 23:08
606
1
Источник: Луческу опередил свое увольнение
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

3 ноября наставник «Динамо» Мирча Луческу после матча с «Шахтером» (0:1) в 13-м туре УПЛ объявил об уходе с занимаемого поста.

В ток-шоу «ТаТоТаке» сообщили, что сразу после матча румынский специалист объявил о своей отставке по собственной инициативе. На этот шаг он пошел, так как знал, что неизбежно его увольнение из «Динамо».

«Была не то чтобы договоренность, а понимание, что этот матч будет для него решающим. Только положительный результат может продлить его пребывание в «Динамо». [Поэтому], ему не хотелось быть уволенным со своей последней работы», – заявили в «ТаТоТаке».

По теме:
Святослав СИРОТА: «Не понимаю радости людей по поводу отставки Луческу»
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Денис БОЙКО: «Спасибо, Мистер»
Мирча Луческу Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Футбол | 03 ноября 2023, 10:16 4
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»
Владимир МАЗЯР: «Никогда не буду жалеть таких людей, как Милевский»

Известный тренер – о ситуации с Артемом Милевским

Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Футбол | 03 ноября 2023, 03:25 0
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу
Чехия уже выбыла. Определены полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу

В полуфиналах сыграют: Румыния – Венгрия, Казахстан – Азербайджан

Суркис не комментировал уход Луческу, уехав со стадиона после Классического
Футбол | 03.11.2023, 19:46
Суркис не комментировал уход Луческу, уехав со стадиона после Классического
Суркис не комментировал уход Луческу, уехав со стадиона после Классического
Виталий КОСОВСКИЙ: «Надеюсь, отставка Луческу пойдет Динамо на пользу»
Футбол | 03.11.2023, 21:45
Виталий КОСОВСКИЙ: «Надеюсь, отставка Луческу пойдет Динамо на пользу»
Виталий КОСОВСКИЙ: «Надеюсь, отставка Луческу пойдет Динамо на пользу»
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
Футбол | 03.11.2023, 13:07
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
ШАЦКИХ: «Месси всю карьеру ходит пешком, но восемь Золотых мячей забрал»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex T
Да ладно, плюнул на компенсацию из чести, ой ли, то такое
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
02.11.2023, 01:46 1
Теннис
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
Линекер прокомментировал «передачу» ему Золотого мяча-1986
02.11.2023, 17:21 3
Футбол
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
Феноменальный Штогрин. Черноморец разгромил Зарю в Кубке Украины
01.11.2023, 16:57 8
Футбол
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
Какой коэффициент на Месси? Назван фаворит на получение Золотого мяча 2024
03.11.2023, 06:15 6
Футбол
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
02.11.2023, 06:36 23
Теннис
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?
03.11.2023, 14:25 27
Футбол
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
ВИДЕО. Два гола Мудрика попали в список лучших голов Челси в октябре
02.11.2023, 15:38 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем