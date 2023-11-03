Источник: Луческу опередил свое увольнение

3 ноября наставник «Динамо» Мирча Луческу после матча с «Шахтером» (0:1) в 13-м туре УПЛ объявил об уходе с занимаемого поста.

В ток-шоу «ТаТоТаке» сообщили, что сразу после матча румынский специалист объявил о своей отставке по собственной инициативе. На этот шаг он пошел, так как знал, что неизбежно его увольнение из «Динамо».

«Была не то чтобы договоренность, а понимание, что этот матч будет для него решающим. Только положительный результат может продлить его пребывание в «Динамо». [Поэтому], ему не хотелось быть уволенным со своей последней работы», – заявили в «ТаТоТаке».