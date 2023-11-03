Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября

Президент «Динамо» Игорь Суркис завтра, 4 ноября, презентует новый тренерский штаб команды, информирует ТаТоТаке.

Киевскую команду возглавит Александр Шовковский, многолетний голкипер Динамо. Завершив карьеру в 2016 году, он затем работал ассистентом в сборной Украины и в киевском клубе.

Весной 2023 года Шовковский некоторое время исполнял обязанности главного тренера киевлян на период лечения Мирчи Луческу.

Ранее руководством киевлян рассматривалась кандидатура испанца Гонсало Гарсии, которого летом которого сватали в «Днепр-1».

Теперь Игорь Суркис занимается поисками кандидатов, которые могли бы возглавить киевскую команду в зимнее межсезонье.

Румынский специалист Мирча Луческу ушел в отставку и завершил тренерскую карьеру после поражения от «Шахтера» (0:1) в матче 13-го тура УПЛ.

Турнирная таблица УПЛ