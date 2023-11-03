Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
Александр Шовковский был многолетним кипером «Динамо», а затем ассистентом
Президент «Динамо» Игорь Суркис завтра, 4 ноября, презентует новый тренерский штаб команды, информирует ТаТоТаке.
Киевскую команду возглавит Александр Шовковский, многолетний голкипер Динамо. Завершив карьеру в 2016 году, он затем работал ассистентом в сборной Украины и в киевском клубе.
Весной 2023 года Шовковский некоторое время исполнял обязанности главного тренера киевлян на период лечения Мирчи Луческу.
Ранее руководством киевлян рассматривалась кандидатура испанца Гонсало Гарсии, которого летом которого сватали в «Днепр-1».
Теперь Игорь Суркис занимается поисками кандидатов, которые могли бы возглавить киевскую команду в зимнее межсезонье.
Румынский специалист Мирча Луческу ушел в отставку и завершил тренерскую карьеру после поражения от «Шахтера» (0:1) в матче 13-го тура УПЛ.
Турнирная таблица УПЛ
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это из реальных и доступных
и что у великого управленца суркиса нету кандидатур на роль главного тренера и он только будет их искать
ну в любом случае СаШо удачи! пусть будет вопреки !