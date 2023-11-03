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Украина. Премьер лига
03 ноября 2023, 22:35 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:48
3567
17

Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября

Александр Шовковский был многолетним кипером «Динамо», а затем ассистентом

03 ноября 2023, 22:35 | Обновлено 03 ноября 2023, 22:48
3567
17
Стало известно, кто возглавит Динамо. Суркис проведет презентацию 4 ноября
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Президент «Динамо» Игорь Суркис завтра, 4 ноября, презентует новый тренерский штаб команды, информирует ТаТоТаке.

Киевскую команду возглавит Александр Шовковский, многолетний голкипер Динамо. Завершив карьеру в 2016 году, он затем работал ассистентом в сборной Украины и в киевском клубе.

Весной 2023 года Шовковский некоторое время исполнял обязанности главного тренера киевлян на период лечения Мирчи Луческу.

Ранее руководством киевлян рассматривалась кандидатура испанца Гонсало Гарсии, которого летом которого сватали в «Днепр-1».

Теперь Игорь Суркис занимается поисками кандидатов, которые могли бы возглавить киевскую команду в зимнее межсезонье.

Румынский специалист Мирча Луческу ушел в отставку и завершил тренерскую карьеру после поражения от «Шахтера» (0:1) в матче 13-го тура УПЛ.

Турнирная таблица УПЛ

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Динамо Киев Александр Шовковский ТаТоТаке Мирча Луческу чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк отставка завершение карьеры Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер новый тренер Динамо назначение тренера Гонсало Гарсия
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 17
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FunnyCat_____
что за сифилитичка под моими комментами постоянно обтирается ?
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+2
naverland
Да уж, не имею ничего против Шовковского, но думаю им нужен иностранный тренер с хорошими тактическими навыками.
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+1
Lesovij7
Так он же вроде никого не тренировал, ещё и тренер голкипер бывший, не так много голкиперов стали хорошими тренерами . Лучше бы Григорчук или Вернидуб
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0
Gargantua
мои варианты:
Григорчук
ван Левен
это из реальных и доступных
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0
SportsMan
Это и.о. или в натуре главным тренером?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Alex Komnin
Окрім Діно Дзоффа не пригадаю якісних тренерів-голкіперів. Ерудована людина, але, не вірю, що у СаШо щось вийде. 
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0
Показать Скрыть 5 ответов
FunnyCat_____
кто бы сомневался что будет бывший Динамовец
и что у великого управленца суркиса нету кандидатур на роль главного тренера и он только будет их искать
ну в любом случае СаШо удачи! пусть будет вопреки !
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Лига конференций без динамо
Фаньтик ледибой трусливый  ,а ник спортсхрен это твой второй  !? теперь буду знать ,что за униженка ещё одна  
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-1
Лига конференций без динамо
Буряк и лесник их спасет от пердива ,суркис жги 
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-5
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