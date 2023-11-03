Виталий КОСОВСКИЙ: «Надеюсь, отставка Луческу пойдет Динамо на пользу»

3 ноября в центральном матче 13-го тура чемпионата УПЛ «Шахтер» в Киеве взял верх над «Динамо» – 1:0.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины Виталий Косовский поделился своими впечатлениями от дерби в столице:

– Сегодня на первом плане был результат, поэтому зрелищной игры не ожидал. До перерыва настырнее были хозяева, которые чаще контролировали мяч, но они своими выгодными моментами не воспользовались. Хотя действовали динамовцы довольно интенсивно и это давало основания надеяться, что они и в дальнейшем будут диктовать условия.

Что касается «Шахтера», то создавалось впечатление, что он проводит разведку боем, определяясь не только с сильными, но и со слабыми местами киевлян. И одной вспышки активности в начале второго тайма «горнякам» хватило, чтобы добиться перелома и забить победный гол.

– Чем можно объяснить, что хозяева после перерыва отдали инициативу?

– Сложно сказать. Возможно, рассчитывали на эффективность своих контратак, решив сыграть вторым номером, а может просто не хватило сил. Но факты упрямая вещь: второй тайм киевляне не могут записать себе в актив. Я не считаю, что хозяева выглядели обреченными, однако, как по мне, без креатива в средней линии, без умелого нападающего, который бы мог зацепиться за мяч и угрожать воротам, трудно рассчитывать на положительный итог. Неудивительно, что у киевлян дважды в ударной позиции оказывался полузащитник Александр Караваев, однако его подвело исполнительское мастерство. К сожалению, приходится констатировать, что процесс смены поколений застал динамовцев врасплох. Состав «горняков» был сбалансированным и это принесло гостям дивиденды.

– Удивил ли «Шахтер» сегодня какими-то домашними заготовками под руководством нового руководителя Марино Пушича?

– Нет, дончане действовали в присущем им стиле. Другое дело, что игра «Динамо» не произвела целостного впечатления.

– Поражение в дерби побудило главного тренера динамовцев Мирчу Луческу уйти в отставку. Принесет ли это пользу киевлянам?

– Надеюсь, что да. Надо что-то менять, иначе серию неудач не прервать.

Напомним, что наставник «Динамо» Мирча Луческу после поражения от «Шахтера» объявил об уходе из команды.