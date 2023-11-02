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Кубок Украины
02 ноября 2023, 22:52 | Обновлено 02 ноября 2023, 23:04
128
0

Игорь ПЕРДУТА: «Постарались выполнить установку Виктора Скрипника»

Игрок «Ворсклы» – о выходе команды в 1/2 финала Кубка Украины

02 ноября 2023, 22:52 | Обновлено 02 ноября 2023, 23:04
128
0
Игорь ПЕРДУТА: «Постарались выполнить установку Виктора Скрипника»
ФК Ворскла Полтава. Игорь Пердута

Футболисты «Ворсклы» победили 2 ноября в Киеве местную «Оболонь» (3:0) и завоевали право выступать в полуфинале Кубка Украины.

Капитан полтавской команды Игорь Пердута в комментарии Sport.ua рассказал, что помогло его одноклубникам одержать уверенную победу:

– Мы образцово провели первый тайм. Были готовы к тому, что хозяева с помощью длинных передач будут пытаться обострить ситуацию у наших ворот. Вот почему было важно благодаря надежной подстраховке, подборам в опорной зоне избавиться от опасности. На этом акцентировал внимание наш главный тренер Виктор Скрипник. А при малейшей возможности стараться быстро переходить в наступление. Этот тактический ход принес дивиденды, ведь дважды заставляли капитулировать вратаря киевлян.

Однако это отнюдь не значит, что после этого «пивовары» выбросили белый флаг. Во втором тайме они прибавили обороты, были назойливыми и пришлось действовать с максимальной выкладкой. Окончательно поверили, что своего уже не упустим только на 69-й минуте, когда забили в третий раз.

Кого бы выделил среди партнеров? Конечно, Руслана Степанюка, который открыл счет, а затем сделал еще две результативные передачи.

С кем бы хотели встретиться в полуфинале? Об этом еще не думали. Сейчас возвращаемся на клубном автобусе в Полтаву и просто наслаждаемся добытой викторией».

Кроме «Ворсклы» борьбу за Кубок Украины продолжают «Шахтер», «Черноморец» и «Полесье». Базовый день проведения полуфинальных поединков – 3 апреля 2024 года.

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Кубок Украины по футболу Игорь Пердута Оболонь - Ворскла Ворскла Полтава Оболонь Киев инсайд
Источник Sport.ua
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