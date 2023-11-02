Известны все полуфиналисты Кубка Украины

Стали известны все участники 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона-2023/2024.

В борьбе за почетный трофей остаются донецкий «Шахтер», «Черноморец», «Полесье» и «Ворскла».

Дата проведения жеребьевки полуфинальных пар пока не известна. Базовый день матчей 1/2 финала – 3 апреля 2024 года.

Кубок Украины. 1/4 финала, 30 октября – 2 ноября

Виктория – Шахтер – 0:3

Черноморец – Заря – 4:1

Полесье – Александрия – 0:0, пен. 4-3

Оболонь – Ворскла – 0:3