Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Украина. Премьер лига
02 ноября 2023, 19:15 | Обновлено 02 ноября 2023, 19:23
2549
5

Известны все полуфиналисты Кубка Украины

Борьбу за трофей продолжают четыре клуба

02 ноября 2023, 19:15 | Обновлено 02 ноября 2023, 19:23
2549
5
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
УАФ

Стали известны все участники 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона-2023/2024.

В борьбе за почетный трофей остаются донецкий «Шахтер», «Черноморец», «Полесье» и «Ворскла».

Дата проведения жеребьевки полуфинальных пар пока не известна. Базовый день матчей 1/2 финала – 3 апреля 2024 года.

Кубок Украины. 1/4 финала, 30 октября – 2 ноября

Виктория – Шахтер – 0:3

Черноморец – Заря – 4:1

Полесье – Александрия – 0:0, пен. 4-3

Оболонь – Ворскла – 0:3

По теме:
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «У нас были моменты победить в основное время»
Руслан РОТАНЬ: «Хочу, чтобы ребята не включали режим «все пропало»
Ворскла вышла в 1/2 финала Кубка Украины, разгромив Оболонь
Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Теннис | 02 ноября 2023, 01:46 1
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф
Очередные 6:0 на Итоговом турнире WTA. Свентек в 9-й раз обыграла Гофф

Ига в двух сетах выиграла у Коко во 2-м туре группы «Четумаль»

ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с бразильским форвардом
Футбол | 02 ноября 2023, 15:13 0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с бразильским форвардом
ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с бразильским форвардом

Родриго подписал новый договор

Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Видео голов и обзор матча
Футбол | 02.11.2023, 16:32
Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Видео голов и обзор матча
Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 2:0. Видео голов и обзор матча
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
Футбол | 02.11.2023, 06:05
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
РЕБРОВ: Опаздывал на игру и бросил свою машину. К счастью, я забил Арсеналу
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
Теннис | 01.11.2023, 22:36
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
ФОТО. Пафосно! Марта Костюк вышла замуж. Свадьба прошла на Кипре
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BallsToTheWall
Значит так:   Полесье - Черноморец и Шахтёр - Ворскла. 
 Может Ворскла и третий раз  выиграет.)
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Sashko57
Могу предсказать результаты жеребьевки на 100% Шахтер - Полесье, Черноморец - Ворскла. К ворожке не ходить.
Ответить
+4
Лига конференций без динамо
Где динамо где ?Или перенесло кубок на следующий сезон как и ЛК?
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии
А где Холанд? В гонке за Золотую бутсу лидирует молодой форвард из Нигерии
01.11.2023, 06:55 4
Футбол
Лотар МАТТЕУС: «Золотой мяч Месси – это фарс»
Лотар МАТТЕУС: «Золотой мяч Месси – это фарс»
31.10.2023, 17:40 24
Футбол
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
31.10.2023, 18:12
Футбол
Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча
Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча
01.11.2023, 04:35 1
Футбол
Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»
Джо РОГАН: «Один из судей боя Фьюри – Нганну должен сесть в тюрьму»
01.11.2023, 10:37 3
Бокс
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
31.10.2023, 19:15 1
Футбол
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
02.11.2023, 13:28 47
Война
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
01.11.2023, 05:05
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем