Украина. Премьер лига02 ноября 2023, 19:15 | Обновлено 02 ноября 2023, 19:23
2549
5
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Борьбу за трофей продолжают четыре клуба
02 ноября 2023, 19:15 | Обновлено 02 ноября 2023, 19:23
2549
5
Стали известны все участники 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона-2023/2024.
В борьбе за почетный трофей остаются донецкий «Шахтер», «Черноморец», «Полесье» и «Ворскла».
Дата проведения жеребьевки полуфинальных пар пока не известна. Базовый день матчей 1/2 финала – 3 апреля 2024 года.
Кубок Украины. 1/4 финала, 30 октября – 2 ноября
Виктория – Шахтер – 0:3
Черноморец – Заря – 4:1
Полесье – Александрия – 0:0, пен. 4-3
Оболонь – Ворскла – 0:3
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