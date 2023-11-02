МАТТЕУС: «При Тухеле Бавария играет ничуть не лучше, чем при Нагельсманне»

Бывший капитан мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус раскритиковал команду Томаса Тухеля за вылет из Кубка Германии после поражения от «Саарбрюкена» (1:2), который играет в 3-м дивизионе.

«Теперь может произойти все, что угодно. В ДНК «Баварии» продемонстрировать реакцию в Дортмунде и снова завоевать сердца болельщиков. Невозможно компенсировать огромный позор и поражение в Кубке от «Саарбрюкена», произошедшее вызывает много вопросов. Но можно изменить заголовки газет и настроение в клубе и среди болельщиков, выиграв в Дортмунде.

Даже после нескольких месяцев работы Тухеля команда по-прежнему играет ничуть не лучше, чем при Юлиане Нагельсманне. Крупные победы над «Бохумом» и «Дармштадтом» были ожидаемы, но, если честно, с «Копенгагеном», «Галатасараем», «Юнайтед» или «Майнцем» команде очень повезло. Победы не были незаслуженными, но игра была далека от великолепной.

«Бавария» – фаворит в каждом матче Бундеслиги, потому что сравнения один на один всегда оказываются в их пользу. «Боруссия» Дортмунд пока стабильна и непобедима в чемпионате, и мне интересно, удастся ли «Баварии» впервые в этом сезоне доминировать над действительно хорошим соперником и заслуженно победить. Для этого нужно показать себя совершенно иначе, чем с «Саарбрюкеном». Тухель, по сути, с самого начала дал понять, что не воспринимает этот матч всерьез и ему не нужен Кейн. Судя по всему, остальные должны были быть достаточно сильны для «Саарбрюкена», – заявил Маттеус.

4 ноября в очередном туре чемпионата Германии «Бавария» сыграет на выезде с дортмундской «Боруссией». Мюнхенцы в таблице идут на 2-й позиции, «шмели» занимают 4-е место.

Ранее Лотар Маттеус назвал фарсом завоевание Лионелем Месси 8-го по счету Золотого мяча.