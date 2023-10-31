Лотар МАТТЕУС: «Золотой мяч Месси – это фарс»

Обладатель Золотого мяча 1990 года Лотар Маттеус считает, что Лионель Месси не заслужил Золотой мяч-2023, который ему вручили вчера:

«На протяжении всего года Холанд играл лучше Месси. Лионель победил несправедливо. Но это показывает, что чемпионат мира имеет большее значение, чем что-либо еще.

Я считаю, что Холанд – лучший игрок последних 12 месяцев, он выиграл главные трофеи с «Манчестер Сити» и побил бомбардирские рекорды. По мне, никто не превзошел Холанда. Это голосование – фарс, хоть я и фанат Месси».