Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лотар МАТТЕУС: «Золотой мяч Месси – это фарс»
Другие новости
31 октября 2023, 17:40 | Обновлено 31 октября 2023, 17:50
2573
8

Лотар МАТТЕУС: «Золотой мяч Месси – это фарс»

Легендарный немец считает, что награду заслужил Эрлинг Холанд

31 октября 2023, 17:40 | Обновлено 31 октября 2023, 17:50
2573
8
Лотар МАТТЕУС: «Золотой мяч Месси – это фарс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лотар Маттеус

Обладатель Золотого мяча 1990 года Лотар Маттеус считает, что Лионель Месси не заслужил Золотой мяч-2023, который ему вручили вчера:

«На протяжении всего года Холанд играл лучше Месси. Лионель победил несправедливо. Но это показывает, что чемпионат мира имеет большее значение, чем что-либо еще.

Я считаю, что Холанд – лучший игрок последних 12 месяцев, он выиграл главные трофеи с «Манчестер Сити» и побил бомбардирские рекорды. По мне, никто не превзошел Холанда. Это голосование – фарс, хоть я и фанат Месси».

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не думаю, что Месси заслуживал Золотой мяч»
Деньги не нужны? 7 известных футболистов, отказавших саудовским клубам
ВИДЕО. Посмеялся. Как Роналду отреагировал на 8-й Золотой мяч Месси?
Лотар Маттеус Лионель Месси Эрлинг Холанд Золотой мяч
Источник Sky Germany
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
Футбол | 31 октября 2023, 09:11 35
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ
Челси готов продать Мудрика или отдать его в аренду в январе – СМИ

В лондонском клубе якобы изучают варианты, как поступить с украинским вингером

Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 31 октября 2023, 09:10 0
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)
Итоговый турнир WTA: расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals 2023

Реал Мадрид может предложить Челси Лунина как часть сделки по Кепе
Футбол | 31.10.2023, 13:06
Реал Мадрид может предложить Челси Лунина как часть сделки по Кепе
Реал Мадрид может предложить Челси Лунина как часть сделки по Кепе
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
Теннис | 31.10.2023, 05:13
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
ВИДЕО. Дубль и сухой лист. Экс-лидер Атлетико оформил шедевр за Аль-Шабаб
Футбол | 31.10.2023, 17:10
ВИДЕО. Дубль и сухой лист. Экс-лидер Атлетико оформил шедевр за Аль-Шабаб
ВИДЕО. Дубль и сухой лист. Экс-лидер Атлетико оформил шедевр за Аль-Шабаб
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
У Холанда ще все попереду. Стати найкращим бомбардиром не завжди достатньо, щоби стати найкращим гравцем в світі. 
Ответить
+2
Показать Скрыть 5 ответов
Бензар Євген
Як багатьом не дає спокою велич Лео Мессі.
Ответить
-2
PUMA
Та кто такой Матеус, по сравнению с этими експертами(месидрочерами)
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
30.10.2023, 16:54 50
Футбол
Беллингем занял 18-е место в номинации на ЗМ, Бензема – 16-й
Беллингем занял 18-е место в номинации на ЗМ, Бензема – 16-й
30.10.2023, 19:47
Футбол
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей
WTA Elite Trophy 2023. Расписание и результаты матчей
29.10.2023, 16:22
Теннис
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
Нганну объяснил, почему его засудили в бою с Фьюри
30.10.2023, 10:27 1
Бокс
Фаны Марселя атаковали автобус Лиона. Пострадал Фабио Гроссо. Игра отменена
Фаны Марселя атаковали автобус Лиона. Пострадал Фабио Гроссо. Игра отменена
29.10.2023, 22:05 72
Футбол
Саккари рассказала, почему плакала в матче с Соболенко
Саккари рассказала, почему плакала в матче с Соболенко
30.10.2023, 10:36
Теннис
Титул Снигур, Синнер убрал нейтралов, дубль Беатрис, унижение Соболенко
Титул Снигур, Синнер убрал нейтралов, дубль Беатрис, унижение Соболенко
30.10.2023, 07:00 6
Теннис
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
Блохин и компания. 6 самых молодых обладателей Золотого мяча в истории
30.10.2023, 13:09 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем