Александр СОПКО: «Луческу хочет уйти победителем»

Бывший игрок донецкого «Шахтера» Александр Сопко поделился своим мнением по поводу причин неудачных результатов «Динамо» Киев в нынешнем сезоне:

«Киевское «Динамо» — команда молодая, и допускает ошибки. Однако в составе «бело-синих» много игроков национальной и молодежной сборных есть и опытные исполнители. Поэтому жаловаться, что «Динамо» укомплектовано хуже других клубов УПЛ, неправильно. И не верно утверждать, что иностранцы в Украину не едут.

Вспомним только пример «Кривбасса», в составе которого сейчас немало легионеров, и есть такой качественный исполнитель, как Дибанго, и яркий пример «Полесья» — с Макуаной. Кто-то их привез в Украину. Думаю, что эти игроки и состав «Динамо» украсили бы. И почему у Калитвинцева с «Полесьем», и даже в «Оболони» выходит побеждать «бело-синих», а «Динамо» им уступает?

При равных возможностях во всем остальном возникает вопрос к тренеру. И у меня один ответ: возраст. Мирча Луческу хочет выиграть нынешний чемпионат Украины и уйти победителем. Это будет его сатисфакцией — за критику, за упреки болельщиков. Он думает: выиграю золото и это все перевесит».

Завтра «Динамо» и «Шахтер» сыграют между собой в 13-м туре УПЛ.