Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023

5-я ракетка мира Джессика Пегула стала первой теннисисткой, которая вышла в полуфинал Итогового турнира WTA 2023.

Американка выиграла стартовые два тура в группе «Бакалар». Вначале Джессика закрыла Елену Рыбакину, а затем одолела Арину Соболенко.

Учитывая тот факт, что Рыбакина выиграла у Марии Саккари во 2-м туре, Джессику по очкам (у которой их 2) может догнать кто-то из двух участниц: Рыбакина или Соболенко. У Елены и Арины по 1-й победе (по 1 набранному очку). Именно они и сыграют между собой в последнем 3-м туре.

Поскольку в полуфинал из квартета выйдут 2 теннисистки, Пегула при любых раскладах гарантировала себе место в плей-офф.

В 3-м туре группового этапа Джессика сыграет против Марии Саккари, которая уже потеряла шансы на выход в полуфинал из-за двух поражений: Рыбакиной и Соболенко.

Турнирная таблица группы Бакалар после 2-х туров