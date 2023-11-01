Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
WTA
01 ноября 2023, 05:05 |
1574
0

Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023

Джессика Пегула выиграла стартовые два тура в группе «Бакалар»

01 ноября 2023, 05:05 |
1574
0
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

5-я ракетка мира Джессика Пегула стала первой теннисисткой, которая вышла в полуфинал Итогового турнира WTA 2023.

Американка выиграла стартовые два тура в группе «Бакалар». Вначале Джессика закрыла Елену Рыбакину, а затем одолела Арину Соболенко.

Учитывая тот факт, что Рыбакина выиграла у Марии Саккари во 2-м туре, Джессику по очкам (у которой их 2) может догнать кто-то из двух участниц: Рыбакина или Соболенко. У Елены и Арины по 1-й победе (по 1 набранному очку). Именно они и сыграют между собой в последнем 3-м туре.

Поскольку в полуфинал из квартета выйдут 2 теннисистки, Пегула при любых раскладах гарантировала себе место в плей-офф.

В 3-м туре группового этапа Джессика сыграет против Марии Саккари, которая уже потеряла шансы на выход в полуфинал из-за двух поражений: Рыбакиной и Соболенко.

Турнирная таблица группы Бакалар после 2-х туров

По теме:
После 6:0 – 2 тай-брейка. Рыбакина и Саккари устроили зарубу на WTA Finals
Елена Рыбакина – ​​Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
И это первая ракетка? Пегула обыграла Соболенко на Итоговом турнире WTA
Итоговый турнир WTA Джессика Пегула Елена Рыбакина Арина Соболенко Мария Саккари
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист Артем Франков попал в реанимацию
Футбол | 31 октября 2023, 09:58 15
Журналист Артем Франков попал в реанимацию
Журналист Артем Франков попал в реанимацию

У главного редактора журнала «Футбол» – второй инсульт

Не реализовал матчбол. Монфис проиграл 21-й ракетке на Мастерсе в Париже
Теннис | 31 октября 2023, 22:16 0
Не реализовал матчбол. Монфис проиграл 21-й ракетке на Мастерсе в Париже
Не реализовал матчбол. Монфис проиграл 21-й ракетке на Мастерсе в Париже

Гаэль завершил выступления на турнире АТР 1000 во Франции, уступив Черундоло

Мирон МАРКЕВИЧ: «Ставим задачу выйти в УПЛ с первого места»
Футбол | 31.10.2023, 23:13
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ставим задачу выйти в УПЛ с первого места»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ставим задачу выйти в УПЛ с первого места»
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
Футбол | 31.10.2023, 18:12
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
ФОТО. Дибала сделал предложение племяннице легендарной теннисистки
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
Теннис | 31.10.2023, 05:13
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
6:0 в 1-м сете. Гофф вынесла Жабер и обогнала Свентек на WTA Finals 2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
Исторический успех. Украинки переиграли Грецию в Лиге наций
31.10.2023, 19:15 1
Футбол
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
Первый полуфиналист. Шахтер остановил кубковую сказку Виктории
30.10.2023, 16:54 50
Футбол
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
Украина потерпела унизительное поражение от Чехии и вылетела из ЧМ-2023
30.10.2023, 20:00 7
Футбол
Саккари рассказала, почему плакала в матче с Соболенко
Саккари рассказала, почему плакала в матче с Соболенко
30.10.2023, 10:36
Теннис
Беллингем занял 18-е место в номинации на ЗМ, Бензема – 16-й
Беллингем занял 18-е место в номинации на ЗМ, Бензема – 16-й
30.10.2023, 19:47
Футбол
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
Александр Усик назвал свой счет в бою Фьюри – Нганну
30.10.2023, 07:33
Бокс
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
Лучший игрок мира! Стал известен обладатель Золотого мяча 2023
30.10.2023, 23:30 55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем