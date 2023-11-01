1 ноября на «Виталити» пройдет матч 1/8 финала Кубка Лиги Англии, в котором «Борнмут» встретится с «Ливерпулем». Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Борнмут

Клуб в прошлом сезоне выполнил свою задачу: вернувшись в АПЛ, он смог набрать достаточно очков, чтобы избежать падения в Чемпионшип. Но все равно работой Гари О'Нила, что работал с прошлого лета, видимо, были не особенно довольны, и быстро поменяли молодого наставника на Андони Ираолу. Тот был хорош в рамках испанской Примеры, с Райо Вальекано. Но в Премьер-Лиге баск с вишенками не проявил себя, никак не добившись побед, и закономерно рухнул в зоны вылета. И только в прошлом туре вымучили победу 2-1 над прямым конкурентом, Бернли. При этом в Кубке Лиги как раз получалось получить для себя отдушину: выиграли 3-2 на поле Суонси, оформили 2-0 дома со Сток Сити.

Ливерпуль

Команда имеет безусловный приоритет. И это, конечно же, Премьер-Лига. Там вице-чемпион-2022 в прошлом сезоне скатился на пятое место, и сейчас пытаются отвоевать позиции. Удается неплохо: выйдя из непростого летнего трансферного окна с более глубоким и разнообразным составом, красные показали удачный старт, в том числе собрав немало волевых побед. А поражение было только 1, когда при ошибке VAR не засчитали гол Диаса, и в итоге мерсисайдцы уступили Тоттенхэму. А Ноттингем Форест в прошлом туре и вовсе разгромили 3-0 - решающим стал отрезок с 31-й по 35-ю минуту, когда последовательно забили Нуньес и Жита. В Лиге Европы же англичане явно стараются брать свое малой кровью, в не оптимальном составе. Это не помешало устроить погром Тулузе в 3-м туре, до этого без особенных проблем выиграв и у остальных..

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Борнмут ухитрился обыграть кризисного гранда. Но остальные 8 крайних матчей приносили победы мерсисайдцам, в том числе и, 3-1, уже в августе этого года.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут красные должны выигрывать не минимально. Ставим на их победу при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,83).