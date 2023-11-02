Кубок английской лиги
Англия02 ноября 2023, 02:41 |
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Борнмут – Ливерпуль – 1:2. 90 минут Забарного, топ-мяч Нуньеса. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги
02 ноября 2023, 02:41 |
33
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1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиши между командами «Борнмут» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных».
Кубок английской лиги. 1/8 финала. 1 ноября
Борнмут – Ливерпуль – 1:2
Голы: Клюйверт, 64 – Гакпо, 31, Нуньес, 70
Видео голов и обзор матча:
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
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