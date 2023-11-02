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Кубок английской лиги
Борнмут
01.11.2023 21:45 – FT 1 : 2
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
02 ноября 2023, 02:41 |
33
0

Борнмут – Ливерпуль – 1:2. 90 минут Забарного, топ-мяч Нуньеса. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги

02 ноября 2023, 02:41 |
33
0
Борнмут – Ливерпуль – 1:2. 90 минут Забарного, топ-мяч Нуньеса. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября состоялся матч 1/8 финала Кубка английской лиши между командами «Борнмут» и «Ливерпуль». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных».

Кубок английской лиги. 1/8 финала. 1 ноября

Борнмут – Ливерпуль – 1:2

Голы: Клюйверт, 64 – Гакпо, 31, Нуньес, 70

Видео голов и обзор матча:

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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