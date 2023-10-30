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Англия
30 октября 2023, 18:46 |
229
1

Манчестер Юнайтед не планирует увольнять тен Хага

Специалист, несмотря на неудачный старт сезона, пользуется доверием руководства

30 октября 2023, 18:46 |
229
1
Манчестер Юнайтед не планирует увольнять тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine

Эрик тен Хаг продолжает пользоваться доверием руководства «Манчестер Юнайтед», несмотря на неудачный старт сезона. В воскресенье манкунианцы без шансов проиграли в дерби «Манчестер Сити» – 0:3. Это поражение стало для команды тен Хага седьмым в 14-ти матчах во всех турнирах в этом сезоне.

По информации источника, исполнительный директор «МЮ» Ричард Арноль считает, что клуб добивается «хорошего прогресса», несмотря на плохие результаты. Отметим, что проиграв 5 матчей в 10-ти стартовых турах, команда Эрика тен Хага установила клубный антирекорд в АПЛ.

В среду, 1 ноября, «Манчестер Юнайтед» сыграет в 1/8 финала Кубка английской лиги против «Ньюкасла».

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед
Источник Goal.com
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Gargantua
видно прочитали, что Суркис решил терпеть, и сами тоже решили
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