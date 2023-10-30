Нулевая ничья. Диназ и Левый Берег доиграли перенесенный матч

Матч 14-го тура Первой лиги в группе Б между «Диназом» и «Левым Берегом» завершился нулевой ничьей. Поединок начался еще вчера, 29 октября, однако был прерван на 62-й минуте при счете 0:0 из-за воздушной тревоги в Киевской области.

Доигрывание матча назначили на сегодня на 13:00. Однако голов в матче так и не было забито.

Первая лига. Группа Б

Диназ – Левый Берег – 0:0

Турнирная таблица Первой лиги

Вчера «Карпаты» разгромили харьковский «Металлист» со счетом 3:0.