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  4. Нулевая ничья. Диназ и Левый Берег доиграли перенесенный матч
Украина. Первая лига
30 октября 2023, 14:05 |
157
0

Нулевая ничья. Диназ и Левый Берег доиграли перенесенный матч

Поединок был прерван вчера из-за воздушной тревоги

30 октября 2023, 14:05 |
157
0
Нулевая ничья. Диназ и Левый Берег доиграли перенесенный матч
ФК Левый Берег

Матч 14-го тура Первой лиги в группе Б между «Диназом» и «Левым Берегом» завершился нулевой ничьей. Поединок начался еще вчера, 29 октября, однако был прерван на 62-й минуте при счете 0:0 из-за воздушной тревоги в Киевской области.

Доигрывание матча назначили на сегодня на 13:00. Однако голов в матче так и не было забито.

Первая лига. Группа Б

Диназ – Левый Берег – 0:0

Турнирная таблица Первой лиги

Вчера «Карпаты» разгромили харьковский «Металлист» со счетом 3:0.

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Диназ Вышгород Левый берег Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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