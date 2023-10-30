Украина. Первая лига30 октября 2023, 14:05 |
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Нулевая ничья. Диназ и Левый Берег доиграли перенесенный матч
Поединок был прерван вчера из-за воздушной тревоги
30 октября 2023, 14:05 |
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Матч 14-го тура Первой лиги в группе Б между «Диназом» и «Левым Берегом» завершился нулевой ничьей. Поединок начался еще вчера, 29 октября, однако был прерван на 62-й минуте при счете 0:0 из-за воздушной тревоги в Киевской области.
Доигрывание матча назначили на сегодня на 13:00. Однако голов в матче так и не было забито.
Первая лига. Группа Б
Диназ – Левый Берег – 0:0
Вчера «Карпаты» разгромили харьковский «Металлист» со счетом 3:0.
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