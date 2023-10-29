Первая лига. Матч Диназ – Левый Берег доиграют в понедельник

Матч 14-го тура Первой лиги в группе Б между «Диназом» и «Левым Берегом» сегодня доигран не будет. Поединок был остановлен на 62-й минуте при счете 0:0 из-за воздушной тревоги в Киевской области.

Воздушная тревога получилась очень продолжительной, поэтому было принято решение доиграть матч завтра, 30 октября. Матч возобновится в 13:00 по киевскому времени с 62-й минуты. Сегодня матч начинался в 13:30.

Напомним, сегодня львовские «Карпаты» разгромили харьковский «Металлист» со счетом 3:0.

Турнирная таблица Первой лиги