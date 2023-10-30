Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диназ – Левый берег. Доигрывание матча. Смотреть онлайн LIVE
Чемпионат Украины
Диназ
30.10.2023 13:00 – Матч прерван, 62’ 0 : 0
Левый берег
Поединок 29.10 был остановлен на 62-й мин при 0:0 из-за воздушной тревоги, доигрывание – 30.10 в 13:00
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
30 октября 2023, 06:53 | Обновлено 30 октября 2023, 07:23
63
0

Диназ – Левый берег. Доигрывание матча. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 30 октября в 13:00 доигрывание поединка 14-го тура Первой лиги

30 октября 2023, 06:53 | Обновлено 30 октября 2023, 07:23
63
0
Диназ – Левый берег. Доигрывание матча. Смотреть онлайн LIVE

30 октября проходит доигрывание поединка 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Поединок начался 29 октября в 13:30, но был остановлен на 62-й минуте при счете 0:0 из-за воздушной тревоги в Киевской области.

Воздушная тревога получилась очень продолжительной, поэтому было принято решение доиграть матч 30 октября.

Матч возобновится 30 октября в 13:00, начиная с 62-й минуты.

Первая лига. 14-й тур, 29 октября

13:00. Диназ Вышгород – Левый берег Киев (доигрывание, 0:0, с 62 мин)

30 октября. 13:00. Диназ – Левый берег. Доигрывание матча

29 октября. 13:30. Диназ – Левый берег. Начало матча

Турнирная таблица

По теме:
КОЖУШКО: «Кривбасс мог забить Днепру-1 больше, чем три гола»
Карпаты – Металлист – 3:0. Лидер разбил аутсайдера. Видео голов и обзор
ЛУЧКЕВИЧ: «Колос был интереснее Динамо в атаке»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Диназ Вышгород Левый берег доигрывание матча прерванные матчи воздушная тревога
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Визела – Порту – 0:2. Соперник Шахтера выиграл на классе. Видеообзор
Футбол | 30 октября 2023, 03:50 0
Визела – Порту – 0:2. Соперник Шахтера выиграл на классе. Видеообзор
Визела – Порту – 0:2. Соперник Шахтера выиграл на классе. Видеообзор

«Порту» продолжил борьбу за чемпионский титул

Наполи – Милан – 2:2. Дубль Жиру, камбек хозяев. Видео голов и обзор
Футбол | 30 октября 2023, 00:50 0
Наполи – Милан – 2:2. Дубль Жиру, камбек хозяев. Видео голов и обзор
Наполи – Милан – 2:2. Дубль Жиру, камбек хозяев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура чемпионата Италии

ФОТО. Как это было: Фьюри еле победил Нганну. Усик вышел посмотреть в глаза
Бокс | 29.10.2023, 07:55
ФОТО. Как это было: Фьюри еле победил Нганну. Усик вышел посмотреть в глаза
ФОТО. Как это было: Фьюри еле победил Нганну. Усик вышел посмотреть в глаза
Промоутер Тайсона Фьюри: «Боя с Усиком в декабре не будет»
Бокс | 29.10.2023, 11:34
Промоутер Тайсона Фьюри: «Боя с Усиком в декабре не будет»
Промоутер Тайсона Фьюри: «Боя с Усиком в декабре не будет»
Гари ЛИНЕКЕР: «Мы только что видели ограбление»
Бокс | 29.10.2023, 08:15
Гари ЛИНЕКЕР: «Мы только что видели ограбление»
Гари ЛИНЕКЕР: «Мы только что видели ограбление»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна первая финалистка малого Итогового турнира WTA 2023
Стала известна первая финалистка малого Итогового турнира WTA 2023
28.10.2023, 11:50 2
Теннис
Фаны Марселя атаковали автобус Лиона. Пострадал Фабио Гроссо. Игра отменена
Фаны Марселя атаковали автобус Лиона. Пострадал Фабио Гроссо. Игра отменена
29.10.2023, 22:05 39
Футбол
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
ХИРН: «Нганну ограбили! Бой с Усиком мертвый. Пусть Фьюри бьется с Джошуа»
29.10.2023, 05:23 7
Бокс
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
ВИДЕО. Усик смотрел бой Фьюри на трибунах вместе с Криштиану Роналду
29.10.2023, 03:23 3
Бокс
Тайсон Фьюри – Франсис Нганну. Цыганский король – в нокдауне. Видео боя
Тайсон Фьюри – Франсис Нганну. Цыганский король – в нокдауне. Видео боя
29.10.2023, 02:45
Бокс
Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд
Кто получил 9.9? Зинченко – один из лучших в матче АПЛ Арсенал – Шеффилд
28.10.2023, 20:30 10
Футбол
ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики
ВИДЕО. Трубин отбил второй пенальти в составе Бенфики
28.10.2023, 21:30 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем