Диназ – Левый берег. Доигрывание матча. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 30 октября в 13:00 доигрывание поединка 14-го тура Первой лиги
30 октября проходит доигрывание поединка 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Поединок начался 29 октября в 13:30, но был остановлен на 62-й минуте при счете 0:0 из-за воздушной тревоги в Киевской области.
Воздушная тревога получилась очень продолжительной, поэтому было принято решение доиграть матч 30 октября.
Матч возобновится 30 октября в 13:00, начиная с 62-й минуты.
Первая лига. 14-й тур, 29 октября
13:00. Диназ Вышгород – Левый берег Киев (доигрывание, 0:0, с 62 мин)
30 октября. 13:00. Диназ – Левый берег. Доигрывание матча
29 октября. 13:30. Диназ – Левый берег. Начало матча
Турнирная таблица
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