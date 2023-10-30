Диназ – Левый берег. Доигрывание матча. Смотреть онлайн LIVE

30 октября проходит доигрывание поединка 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Поединок начался 29 октября в 13:30, но был остановлен на 62-й минуте при счете 0:0 из-за воздушной тревоги в Киевской области.

Воздушная тревога получилась очень продолжительной, поэтому было принято решение доиграть матч 30 октября.

Матч возобновится 30 октября в 13:00, начиная с 62-й минуты.

Первая лига. 14-й тур, 29 октября

13:00. Диназ Вышгород – Левый берег Киев (доигрывание, 0:0, с 62 мин)

30 октября. 13:00. Диназ – Левый берег. Доигрывание матча

29 октября. 13:30. Диназ – Левый берег. Начало матча

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