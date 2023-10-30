ТЕН ХАГ: «Манчестер Юнайтед был убит вторым пропущенным голом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после поражения от «Манчестер Сити» (0:3).

«В первом тайме план на игру был выполнен идеально. Только пенальти изменил ход матча. Первый тайм мы провели очень хорошо. Мы очень хорошо защищались, закрывая пространство, выходили в прессинг, удерживали «Сити» подальше от наших ворот. Андре Онана совершил один большой сэйв, больше они почти ничего не создали. У нас было две или три отличных возможности, но мы не извлекли из них пользу.

Мы допустили ошибку при втором голе и не смогли быстро восстановиться. «Манчестер Юнайтед» потерял структуру и был убит этим голом, но первый тайм был таким идеальным, поскольку мы так хорошо защищались», – приводит слова Эрика тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» из-за этого поражения установили клубный антирекорд времен АПЛ.