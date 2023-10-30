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Англия
30 октября 2023, 04:18 | Обновлено 30 октября 2023, 04:19
37
0

ТЕН ХАГ: «Манчестер Юнайтед был убит вторым пропущенным голом»

Нидерландец считает, что до того команда работала идеально

30 октября 2023, 04:18 | Обновлено 30 октября 2023, 04:19
37
0
ТЕН ХАГ: «Манчестер Юнайтед был убит вторым пропущенным голом»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий после поражения от «Манчестер Сити» (0:3).

«В первом тайме план на игру был выполнен идеально. Только пенальти изменил ход матча. Первый тайм мы провели очень хорошо. Мы очень хорошо защищались, закрывая пространство, выходили в прессинг, удерживали «Сити» подальше от наших ворот. Андре Онана совершил один большой сэйв, больше они почти ничего не создали. У нас было две или три отличных возможности, но мы не извлекли из них пользу.

Мы допустили ошибку при втором голе и не смогли быстро восстановиться. «Манчестер Юнайтед» потерял структуру и был убит этим голом, но первый тайм был таким идеальным, поскольку мы так хорошо защищались», – приводит слова Эрика тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» из-за этого поражения установили клубный антирекорд времен АПЛ.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити пресс-конференция Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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