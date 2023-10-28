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Испания
28 октября 2023, 18:11 | Обновлено 28 октября 2023, 18:57
438
0

Барселона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Ла Лиги

28 октября 2023, 18:11 | Обновлено 28 октября 2023, 18:57
438
0
Барселона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября проходит матч 11-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

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Поединок проходит на стадионе «Олимпико». Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Ла Лига. 11-й тур. 28 октября

Барселона – Реал Мадрид – 1:1 (матч продолжается)

Гол: Гюндоган, 6 – Беллингем, 68

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Гюндоган, 6 мин.

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Источник Sport.ua
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