Барселона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

28 октября проходит матч 11-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Олимпико». Время начала встречи – 17:15 по Киеву.

Ла Лига. 11-й тур. 28 октября

Барселона – Реал Мадрид – 1:1 (матч продолжается)

Гол: Гюндоган, 6 – Беллингем, 68

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Гюндоган, 6 мин.