Испания28 октября 2023, 18:11 | Обновлено 28 октября 2023, 18:57
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Барселона – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Ла Лиги
28 октября 2023, 18:11 | Обновлено 28 октября 2023, 18:57
438
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28 октября проходит матч 11-го тура Ла Лиги между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Олимпико». Время начала встречи – 17:15 по Киеву.
Ла Лига. 11-й тур. 28 октября
Барселона – Реал Мадрид – 1:1 (матч продолжается)
Гол: Гюндоган, 6 – Беллингем, 68
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Гюндоган, 6 мин.
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