Украина. Премьер лига27 октября 2023, 21:50 | Обновлено 27 октября 2023, 22:02
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Кривбасс – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 октября в 13:00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги
27 октября 2023, 21:50 | Обновлено 27 октября 2023, 22:02
287
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В суббота, 28 октября, состоится матч 12 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграет против днепровского «Днепра-1».
Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-канале «Кривбасса».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Днепр-1».
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