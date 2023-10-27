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Чемпионат Украины
Кривбасс
28.10.2023 13:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 октября 2023, 21:50 | Обновлено 27 октября 2023, 22:02
287
0

Кривбасс – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 октября в 13:00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги

27 октября 2023, 21:50 | Обновлено 27 октября 2023, 22:02
287
0
Кривбасс – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В суббота, 28 октября, состоится матч 12 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграет против днепровского «Днепра-1».

Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-канале «Кривбасса».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Днепр-1».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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