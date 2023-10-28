Украина. Премьер лига28 октября 2023, 13:56 |
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Воздушная тревога. Матч Кривбасс – Днепр-1 начнется с опозданием
Встреча должна была начаться в 13:00
28 октября 2023, 13:56 |
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В 13:00 по киевскому времени должен был начаться матч 12-го тура Украинской премьер-лиги между криворожским «Кривбассом» и «Днепром-1».
Однако из-за воздушной тревоги во всех регионах Украины начало встречи было задержано на час.
Таким образом, новое время начала матча «Кривбасс» – «Днепр-1» – 14:00 по киевскому времени.
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