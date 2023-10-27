Украина. Премьер лига27 октября 2023, 22:08 | Обновлено 27 октября 2023, 22:22
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Колос – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 октября в 15:00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-Лиги
27 октября 2023, 22:08 | Обновлено 27 октября 2023, 22:22
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В субботу, 28 октября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Динамо». Игра пройдет в Ковалевке стадионе «Колос». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Колос» - «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Динамо»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».
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