В субботу, 28 октября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Динамо». Игра пройдет в Ковалевке стадионе «Колос». Начало в 15:00.

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«Колос» - «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Динамо»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».