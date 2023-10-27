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Украина. Премьер лига
27 октября 2023, 22:08 | Обновлено 27 октября 2023, 22:22
282
0

Колос – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 октября в 15:00 поединок 12-го тура Украинской Премьер-Лиги

27 октября 2023, 22:08 | Обновлено 27 октября 2023, 22:22
282
0
Колос – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В субботу, 28 октября, состоится матч 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Динамо». Игра пройдет в Ковалевке стадионе «Колос». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Колос» - «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Динамо»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе «Мегого».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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