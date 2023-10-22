Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Дженоа – 2:0. Поражение Малиновского бывшему клубу. Видео голов
Чемпионат Италии
Аталанта
22.10.2023 19:00 – FT 2 : 0
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 октября 2023, 22:20 | Обновлено 22 октября 2023, 22:36
150
1

Аталанта – Дженоа – 2:0. Поражение Малиновского бывшему клубу. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 9-го тура итальянской Серии A

22 октября 2023, 22:20 | Обновлено 22 октября 2023, 22:36
150
1
Аталанта – Дженоа – 2:0. Поражение Малиновского бывшему клубу. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 9-го тура итальянской Серии A «Аталанта» дома одержала победу над «Дженоа» со счетом 2:0.

Победу хозяевам поля принесли два гола, которые забили Адемола Лукман (68 мин) и Эдерсон (90+5 мин).

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на поле в основе против своего бывшего клуба и был заменен на 84 мин.

«Аталанта» набрала 16 очков и входит в топ-6 Серии А. «Дженоа» имеет 8 очков и занимает 15-е место.

Серия А. 9-й тур, 22 октября

Аталанта – Дженоа – 2:0

Голы: Лукман, 68, Эдерсон, 90+5

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Эдерсон (Аталанта).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
По теме:
ВИДЕО. Фартовый или гений? Как выглядел гол Мудрика с трибун
Милан – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Довбик передал привет фанатам Жироны после первого дубля в Ла Лиге
Дженоа Аталанта чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Серия A видео голов и обзор Аталанта - Дженоа Адемола Лукман
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
Футбол | 22 октября 2023, 20:22 43
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Проблема во мне. Я не смог построить команду»

У команды проблемы в чемпионате Украины

ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
Футбол | 22 октября 2023, 18:01 17
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону
ВИДЕО. Яркий матч в Ла Лиге. Довбик оформил дубль за Жирону

Форвард отличился в конце первого тайма

Малиновский не помог. Дженоа проиграла бывшей команде украинца
Футбол | 22.10.2023, 20:57
Малиновский не помог. Дженоа проиграла бывшей команде украинца
Малиновский не помог. Дженоа проиграла бывшей команде украинца
Домашняя крепость разрушена до основания. Полесье разбило оборону Ворсклы
Футбол | 22.10.2023, 17:04
Домашняя крепость разрушена до основания. Полесье разбило оборону Ворсклы
Домашняя крепость разрушена до основания. Полесье разбило оборону Ворсклы
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
Футбол | 22.10.2023, 03:40
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил в дерби из безнадежной позиции
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Да уж, матч показал почему Малиновский в Дженоа, а не в Аталанте. Тем не менее у него 5 отборов, это много, почти больше всех в Дженоа, и матч в принципе не худший свой провел, но голов с 30 метров походу от него мы не увидим больше.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
Фьюри рассказал, за сколько раундов собирается нокаутировать Нганну
21.10.2023, 14:40
Бокс
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
Гвардиола назвал футболистам имя своего преемника на посту коуча Ман Сити
20.10.2023, 21:46 19
Футбол
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
Магучих проиграла голосование за звание легкоатлетки года в Европе
22.10.2023, 09:21 2
Другие виды
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
ВИДЕО. Реакция Почеттино на гол Мудрика, слова Артеты
22.10.2023, 11:35 2
Футбол
Мейвезер назвал лучшего в карьере соперника
Мейвезер назвал лучшего в карьере соперника
21.10.2023, 16:04
Бокс
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
Какие шансы сборной Украины выйти на Евро-2024 из группы? Мнение букмекеров
20.10.2023, 23:35 1
Футбол
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
ВИДЕО. Что теперь Зинченко сделает с яйцами Мудрика?
21.10.2023, 21:01 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем