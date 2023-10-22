Италия22 октября 2023, 22:20 | Обновлено 22 октября 2023, 22:36
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Аталанта – Дженоа – 2:0. Поражение Малиновского бывшему клубу. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 9-го тура итальянской Серии A
22 октября 2023, 22:20 | Обновлено 22 октября 2023, 22:36
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В матче 9-го тура итальянской Серии A «Аталанта» дома одержала победу над «Дженоа» со счетом 2:0.
Победу хозяевам поля принесли два гола, которые забили Адемола Лукман (68 мин) и Эдерсон (90+5 мин).
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на поле в основе против своего бывшего клуба и был заменен на 84 мин.
«Аталанта» набрала 16 очков и входит в топ-6 Серии А. «Дженоа» имеет 8 очков и занимает 15-е место.
Серия А. 9-й тур, 22 октября
Аталанта – Дженоа – 2:0
Голы: Лукман, 68, Эдерсон, 90+5
Видеообзор матча
События матча
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Эдерсон (Аталанта).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
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Комментарии 1
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Да уж, матч показал почему Малиновский в Дженоа, а не в Аталанте. Тем не менее у него 5 отборов, это много, почти больше всех в Дженоа, и матч в принципе не худший свой провел, но голов с 30 метров походу от него мы не увидим больше.
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