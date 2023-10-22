В матче 9-го тура итальянской Серии A «Аталанта» дома одержала победу над «Дженоа» со счетом 2:0.

Победу хозяевам поля принесли два гола, которые забили Адемола Лукман (68 мин) и Эдерсон (90+5 мин).

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на поле в основе против своего бывшего клуба и был заменен на 84 мин.

«Аталанта» набрала 16 очков и входит в топ-6 Серии А. «Дженоа» имеет 8 очков и занимает 15-е место.

Серия А. 9-й тур, 22 октября

Аталанта – Дженоа – 2:0

Голы: Лукман, 68, Эдерсон, 90+5

Видеообзор матча