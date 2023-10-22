Италия22 октября 2023, 18:30 | Обновлено 22 октября 2023, 18:35
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Малиновский выйдет в основе Дженоа на матч с Аталантой
Встреча чемпионата Италии начнется 22 октября в 19:00 по киевскому времени
22 октября 2023, 18:30 | Обновлено 22 октября 2023, 18:35
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Украинский хавбек Руслан Малиновский заявлен в основе «Дженоа» на матч чемпионата Италии.
В поединке 9-го тура Серии A «Дженоа» сыграет на выезде против Аталанты.
Встреча начнется 22 октября в 19:00 по киевскому времени.
«Дженоа» находится на 15-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 8 очков после 8 матчей.
Стартовые составы команд на матч Аталанта – Дженоа
⤵️ STARTING XI #AtalantaGenoa 🔴🔵 pic.twitter.com/yV6899cOP4— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 22, 2023
👥 Ci schieriamo così!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) October 22, 2023
🫵 Our line-up to face Genoa!#AtalantaGenoa #SerieA #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/rKa7SZbpGN
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