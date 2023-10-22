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Италия
22 октября 2023, 18:30 | Обновлено 22 октября 2023, 18:35
141
1

Малиновский выйдет в основе Дженоа на матч с Аталантой

Встреча чемпионата Италии начнется 22 октября в 19:00 по киевскому времени

22 октября 2023, 18:30 | Обновлено 22 октября 2023, 18:35
141
1
Малиновский выйдет в основе Дженоа на матч с Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек Руслан Малиновский заявлен в основе «Дженоа» на матч чемпионата Италии.

В поединке 9-го тура Серии A «Дженоа» сыграет на выезде против Аталанты.

Встреча начнется 22 октября в 19:00 по киевскому времени.

«Дженоа» находится на 15-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 8 очков после 8 матчей.

Стартовые составы команд на матч Аталанта – Дженоа

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Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу стартовые составы Руслан Малиновский Аталанта Аталанта - Дженоа
Источник Sport.ua
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