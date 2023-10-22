Малиновский не помог. Дженоа проиграла бывшей команде украинца
Но хавбек провел на поле почти весь матч
«Дженоа», которая выиграла лишь один раз в пяти последних встречах, приехала в гости к бывшей команде Руслана Малиновского «Аталанте».
Украинский хавбек Грифонов вышел в стартовом составе и провел на поле 83 минуты, но не сумел помочь команде набрать очки. «Аталанта» выиграла 2:0.
«Дженоа» с 8 очками занимает 15-е место. «Аталанта» набрала 16 пунктов и находится в топ-6.
Чемпионат Италии. 9-й тур
Аталанта - Дженоа 2:0
Голы: Лукман, 68, Эдерсон, 90+5
Рома - Монца 1:0
Гол: Эль-Шаарави, 90
Болонья - Фрозиноне 2:1
Голы: Фергюсон, 19, Ди Сильвестри, 22 - Сули, 68
Салернитана - Кальяри 2:2
Голы: Диа, 86, 90+5 - Левумбо, 79, Виола, 88
События матча
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