Малиновский не помог. Дженоа проиграла бывшей команде украинца

«Дженоа», которая выиграла лишь один раз в пяти последних встречах, приехала в гости к бывшей команде Руслана Малиновского «Аталанте».

Украинский хавбек Грифонов вышел в стартовом составе и провел на поле 83 минуты, но не сумел помочь команде набрать очки. «Аталанта» выиграла 2:0.

«Дженоа» с 8 очками занимает 15-е место. «Аталанта» набрала 16 пунктов и находится в топ-6.

Чемпионат Италии. 9-й тур

Аталанта - Дженоа 2:0

Голы: Лукман, 68, Эдерсон, 90+5

Рома - Монца 1:0

Гол: Эль-Шаарави, 90

Болонья - Фрозиноне 2:1

Голы: Фергюсон, 19, Ди Сильвестри, 22 - Сули, 68

Салернитана - Кальяри 2:2

Голы: Диа, 86, 90+5 - Левумбо, 79, Виола, 88