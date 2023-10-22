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Чемпионат Италии
Аталанта
22.10.2023 19:00 – FT 2 : 0
Дженоа
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Италия
22 октября 2023, 20:57 | Обновлено 22 октября 2023, 21:20
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Малиновский не помог. Дженоа проиграла бывшей команде украинца

Но хавбек провел на поле почти весь матч

22 октября 2023, 20:57 | Обновлено 22 октября 2023, 21:20
412
0
Малиновский не помог. Дженоа проиграла бывшей команде украинца
Getty Images/Global Images Ukraine

«Дженоа», которая выиграла лишь один раз в пяти последних встречах, приехала в гости к бывшей команде Руслана Малиновского «Аталанте».

Украинский хавбек Грифонов вышел в стартовом составе и провел на поле 83 минуты, но не сумел помочь команде набрать очки. «Аталанта» выиграла 2:0.

«Дженоа» с 8 очками занимает 15-е место. «Аталанта» набрала 16 пунктов и находится в топ-6.

Чемпионат Италии. 9-й тур

Аталанта - Дженоа 2:0
Голы: Лукман, 68, Эдерсон, 90+5

Рома - Монца 1:0
Гол: Эль-Шаарави, 90

Болонья - Фрозиноне 2:1
Голы: Фергюсон, 19, Ди Сильвестри, 22 - Сули, 68

Салернитана - Кальяри 2:2
Голы: Диа, 86, 90+5 - Левумбо, 79, Виола, 88

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Эдерсон (Аталанта).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
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Источник Sport.ua
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