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Чемпионат Италии
Аталанта
22.10.2023 19:00 – 89 1 : 0
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 октября 2023, 19:00 | Обновлено 22 октября 2023, 19:06
685
1

Аталанта – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 22 октября в 19:00 матч 9-го тура чемпионата Италии

22 октября 2023, 19:00 | Обновлено 22 октября 2023, 19:06
685
1
Аталанта – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

22 октября в 19:00 в матче 9-го тура Серии A играют «Аталанта» и «Дженоа».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За «Дженоа» выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, он заявлен в основном составе.

Аталанта – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
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Серия A Дженоа Аталанта чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Аталанта - Дженоа смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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pecherytsja88
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