Италия22 октября 2023, 19:00 | Обновлено 22 октября 2023, 19:06
685
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Аталанта – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 22 октября в 19:00 матч 9-го тура чемпионата Италии
22 октября 2023, 19:00 | Обновлено 22 октября 2023, 19:06
685
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22 октября в 19:00 в матче 9-го тура Серии A играют «Аталанта» и «Дженоа».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
За «Дженоа» выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, он заявлен в основном составе.
Аталанта – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта).
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