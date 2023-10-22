22 октября в 19:00 в матче 9-го тура Серии A играют «Аталанта» и «Дженоа».

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За «Дженоа» выступает украинский хавбек Руслан Малиновский, он заявлен в основном составе.

Аталанта – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE