Манчестер Сити – Брайтон – 2:1. Блицкриг Пепа. Видеообзор матча

«Манчестер Сити» уже к 20-й минуте повел в два гола в поединке с «Брайтоном». Забили Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд. В первом тайме «чаек» было не видно, будущий тренер «Манчестер Сити» Роберто Де Дзерби (так считает Гвардиола) пребывал в тяжелых размышлениях. Однако во втором тайме «горожане» выглядели так, будто посчитали дело сделанным. И могли за это поплатиться. Ансу Фати отыграл один мяч, а доигрывал «Манчестер Сити» в меньшинстве из-за удаления Аканджи.

АПЛ

9-й тур

«Манчестер Сити» - «Брайтон» - 2:1

Голы: Альварес, 7 (1:0), Холанд, 19 (2:0), Фати, 73 (2:1).

Видеообзор матча