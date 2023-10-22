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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
21.10.2023 17:00 – FT 2 : 1
Брайтон
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Англия
22 октября 2023, 02:25 | Обновлено 22 октября 2023, 03:00
77
0

Манчестер Сити – Брайтон – 2:1. Блицкриг Пепа. Видеообзор матча

Мощный старт команды Гвардиолы и нервная концовка

22 октября 2023, 02:25 | Обновлено 22 октября 2023, 03:00
77
0
Манчестер Сити – Брайтон – 2:1. Блицкриг Пепа. Видеообзор матча

«Манчестер Сити» уже к 20-й минуте повел в два гола в поединке с «Брайтоном». Забили Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд. В первом тайме «чаек» было не видно, будущий тренер «Манчестер Сити» Роберто Де Дзерби (так считает Гвардиола) пребывал в тяжелых размышлениях. Однако во втором тайме «горожане» выглядели так, будто посчитали дело сделанным. И могли за это поплатиться. Ансу Фати отыграл один мяч, а доигрывал «Манчестер Сити» в меньшинстве из-за удаления Аканджи.

АПЛ

9-й тур

«Манчестер Сити» - «Брайтон» - 2:1

Голы: Альварес, 7 (1:0), Холанд, 19 (2:0), Фати, 73 (2:1).

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
Мануэль Аканджи (Манчестер Сити) получает красную карточку.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Ансумане Фати (Брайтон).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Манчестер Сити).
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Источник Sport.ua
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